Чиновников будут уволять за использование WhatsApp, Viber и Telegram

Чиновникам запретят пользоваться несертифицированными приложениями, такими как WhatsApp, Viber, Telegram, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

За нарушение запрета им будет грозить дисциплинарное наказание вплоть до увольнения, пишут «Известия». Обсуждение этого вопроса состоялось 28 сентября на совещании в Администрации президента при рассмотрении «дорожной карты» «Интернет+суверенитет». В дискуссии участвовали представители Минкомсвязи, ФСБ, Минэкономразвития и отраслевых ассоциаций.

Глава подгруппы «Интернет+суверенитет» Илья Массух рассказал «Известиям», что вопрос о запрете иностранных мессенджеров поднимается не в первый раз.

— Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев несколько раз поднимал вопрос о недопустимости использования чиновниками несертифицированных приложений, таких как WhatsApp, Viber, Telegram, для обсуждения рабочей информации, — рассказал Илья Массух. — В результате обсуждений рабочая подгруппа «Интернет+суверенитет» включила в «дорожную карту» мероприятие «Введение ответственности органов государственной власти и должностных лиц за использование на сетях связи и (или) при передаче сообщений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет несертифицированных средств кодирования (шифрования)».

Согласно проекту «дорожной карты», ответственным за написание нормативных правовых актов по этому вопросу предлагается назначить ФСБ. Спецслужба подготовит документ до конца I квартала 2017 года.

Основатель сервиса статистики OpenStat Леонид Филатов рассказал, что любая рабочая переписка с участием чиновника может содержать гостайну, а значит, должна быть защищена средствами шифрования.

— Сертификация средств шифрования — это не история про то, что кто-то получит ключик доступа к переписке. Она необходима, чтобы получить уверенность в защищенности алгоритма и убедиться, что он достаточно сложный для вскрытия, — пояснил Леонид Филатов. — Были случаи, когда использовались несертифицированные способы защиты, и переписка взламывалась.

По мнению главы компании InfoWatch Натальи Касперской, использование несертифицированных средств шифрования чиновниками плохо по нескольким причинам.

— Во-первых, они не дают возможности мониторинга со стороны спецслужб, и во-вторых, эти протоколы шифрования могут иметь бэкдор, то есть возможность дешифровки, — рассказала Наталья Касперская.

По ее словам, не имеет смысла запрещать чиновникам использовать общедоступные сервисы для личной переписки, но для обсуждения рабочих вопросов обязательно необходимо использовать приложения, которые имеют сертифицированные средства шифрования.

Один из участников заседания в АП рассказал, что вопрос введения ответственности чиновников за использование обычных приложений, таких как WhatsApp, Viber, Telegram, на заседании подробно не рассматривался.

— Это тема следующих заседаний, на которых надо будет решить много вопросов, например, каким образом можно будет производить контроль за чиновниками, — сказал он.

Наталья Касперская отметила, что для этих целей на смартфон, к примеру, можно установить специальную программу-агента, которая будет контролировать работу устройства и приложений.

По словам начальника юридического отдела координационного центра национального домена интернета Сергея Копылова, даже если будут приняты изменения в ряд законодательных актов, надо будет в правилах внутреннего распорядка или в приложении к контракту указать — чем именно нельзя пользоваться или, наоборот, чем можно, ведь чиновник не должен разбираться в технических особенностях приложения.

— Денежные штрафы не предусмотрены законодательством о труде, так что ответственность для чиновника может быть только дисциплинарная в соответствии с законом «О государственной гражданской службе»: замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии и увольнение, — пояснил Сергей Копылов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.