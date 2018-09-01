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Столичный пенсионер богаче приморского в среднем на треть

01 Сентября 2018, 10:57 | В России

Столичный пенсионер богаче приморского в среднем на треть

Размер пенсий в нашей стране отличается и по регионам проживания пенсионеров. Отметим, что сумма не может быть ниже прожиточного минимума, в данном случае будет происходить увеличение из бюджета региона проживания, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

К примеру в Москве и Московской области в 2018 году средняя пенсия составила 17500, в это время в Ростовской области и Краснодарском крае всего 11000 рублей.

Самой низкой отметились: Рязанская,Брянская,Саратовская и Оренбургская области. Всего 8000 рублей, плюс положенная доплата до уровня прожиточного минимума.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области пенсия составила 12500 рублей.

Высокими пенсиями помимо Москвы отметились:

Республика Саха(1 и 2 зоны). 1 зона - 17465 рублей, 2 зона -14764 рубля.

В Екатеринбурге эта цифра 11400 рублей. Во Владивостоке - 11500 рублей. А в самом западном городе России - Калининграде 9448 рублей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: пенсионный фонд  реформа  срок  63  медведев  баллы  средний возраст  мужчина  ПФР  пенсия  стаж  возраст  65  правительство  дожитие  женщина  госдума 



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