Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Столичный пенсионер богаче приморского в среднем на треть
Столичный пенсионер богаче приморского в среднем на треть
Размер пенсий в нашей стране отличается и по регионам проживания пенсионеров. Отметим, что сумма не может быть ниже прожиточного минимума, в данном случае будет происходить увеличение из бюджета региона проживания, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
К примеру в Москве и Московской области в 2018 году средняя пенсия составила 17500, в это время в Ростовской области и Краснодарском крае всего 11000 рублей.
Самой низкой отметились: Рязанская,Брянская,Саратовская и Оренбургская области. Всего 8000 рублей, плюс положенная доплата до уровня прожиточного минимума.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области пенсия составила 12500 рублей.
Высокими пенсиями помимо Москвы отметились:
Республика Саха(1 и 2 зоны). 1 зона - 17465 рублей, 2 зона -14764 рубля.
В Екатеринбурге эта цифра 11400 рублей. Во Владивостоке - 11500 рублей. А в самом западном городе России - Калининграде 9448 рублей.
Новости тематики
- Столичный пенсионер богаче приморского в среднем на треть
- Путин вступился за женщин
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Власти в пенсионной реформе решили немного сдать назад
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Никакого реального повышения пенсий в 2019 году не будет
Новости раздела
- Столичный пенсионер богаче приморского в среднем на треть
- Путин вступился за женщин
- Бизнес-гороскоп: Стрельцы попадут в цель в пятницу
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- В России могут ввести форму не только для школьников, но и для учителей
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Скорпионам стоит как можно точнее целиться
- Власти в пенсионной реформе решили немного сдать назад
- В России собираются продлить обучение в школе на год
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Дарькин начал экономить
- Сахалин принимал "золоторукую" молодежь