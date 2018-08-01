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В августе россиянам мало не покажется

01 Августа 2018, 10:28 | В России
С начала последнего летнего месяца граждан ждут серьезные перемены
 
В августе работающих пенсионеров ждет повышение пенсий, водителей и тех, кто только планирует им стать, — увеличение пошлин на оформление водительских прав, а пассажиров поездов — новый формат времени отправления в билетах и на вокзалах. Подробнее об этих и других важных изменениях, которые ждут россиян в ближайшее время, — в материале портала Iz.Ru.
 
Увеличение пенсий для работающих
 
С 1 августа работающих пенсионеров ждет повышение пенсии. Перерасчет (и последующая прибавка) коснется всех сотрудников пенсионного возраста, за которых работодатели платили страховые взносы в течение 2017 года.
 
Сумма прибавки будет рассчитываться индивидуально, в том числе в зависимости от размера заработной платы пенсионера, поэтому у всех окажется разной. Однако, как сообщили в ПФР, есть также и максимальный «потолок» — выплата в любом случае составит не больше трех пенсионных баллов, или 235,74 рубля.
 
В путь по новому времени
 
С 1 августа изменения ждут железнодорожных пассажиров. Теперь расписание и пригородных поездов, и поездов дальнего следования будет указываться по местному времени (то есть по месту отправления).
 
«Теперь на железнодорожных билетах будет обозначаться только местное время, которое соответствует часовому поясу отправления пассажира», — отмечается в сообщении РЖД.
 
Сейчас, вне зависимости от региона, время указывается московское.
 
Поменяются в том числе бланки билетов и данные на информационных табло, установленных на вокзалах или внутри самих поездов. О планах работы информационной системы в РЖД рассказали в конце июля.
 
В компании рассчитывают таким образом повысить уровень обслуживания пассажиров. Новые бланки билетов должны были появиться в продаже еще в мае, а вот вступит в силу новый формат указания времени только с 1 августа.
 
Бесплатные электрички для столичных пенсионеров
 
Еще одна новость для пенсионеров, теперь уже живущих в столичном регионе. Власти Москвы и Московской области расширили список тех, кто может воспользоваться правом бесплатного проезда в пригородных поездах. До сих пор такая возможность была только у ограниченного числа льготников. А вот пенсионерам без льгот проезд уже нужно было оплачивать. Теперь они также смогут пользоваться электричками бесплатно.
 
Кроме того, правом бесплатного проезда с начала августа смогут в том числе воспользоваться почетные доноры, один из многодетных родителей, опекун или приемный родитель сироты, родители и законные представители детей-инвалидов (не достигших 18 лет) и один из родителей ребенка с инвалидностью в возрасте до 23 лет, если ребенок получает профессиональное образование. Если же ребенок является инвалидом с детства, то его родители или опекуны могут пользоваться правом бесплатного проезда до достижения им 23 лет.
 
За загранпаспорт и права придется доплатить
 
Оформление биометрического загранпаспорта (то есть паспорта нового поколения) теперь обойдется дороже, равно как и водительских прав и свидетельства о регистрации автомобиля нового образца. С 3 августа увеличивается размер государственной пошлины на выдачу этих документов.
 
Если раньше нужно было заплатить 3,5 тыс. рублей за взрослый и 1,5 тыс. рублей за детский биометрический загранпаспорт, то теперь документы обойдутся в 5 тыс. и 2,5 тыс. рублей соответственно.
 
Оформление прав так называемого нового образца обойдется в 3 тыс. рублей (раньше процедура стоила 2 тыс. рублей), а оформление свидетельства о регистрации автомобиля на пластиковой основе, в том числе взамен утраченного, — в 1,5 тыс. рублей.
 
Такое решение объясняют тем, что изготовление документов нового образца обходится дороже — при этом пошлины на оформление документов старого образца во всех случаях остаются без изменений. Например, бумажный вариант свидетельства о регистрации ТС по-прежнему можно будет получить за 500 рублей.
 
Новый проект от налоговой службы
 
Кроме того, с 1 августа должен заработать проект Федеральной налоговой службы «Прозрачный бизнес», с помощью которого, как обещают в ФНС, можно будет сразу проверить благонадежность потенциальных деловых партнеров или узнать, как собственный бизнес выглядит со стороны.
 
В открытый доступ планируют выложить данные, не составляющие налоговую тайну. В том числе информацию о специальных налоговых режимах, которыми пользуется организация; суммы недоимок и задолженности по пеням и штрафам, а также все факты нарушения налогового законодательства. Кроме того, с помощью нового сервиса все желающие смогут узнать численность сотрудников компании и общую сумму доходов и расходов согласно официальной финансовой отчетности.
 
Ранее ожидалось, что проект начнет работу еще в начале лета.
 
Изменение цены на водку (но не всю)
 
В конце августа в России изменятся цены на водку крепостью 37–39%. Теперь минимальная розничная цена на бутылку такой крепости и объемом 0,5 л составит 205 рублей. Таким образом, в Минфине сравняют минимальные розничные цены на напиток разной крепости.
 
Сейчас МРЦ на водку крепостью 40% составляет как раз 205 рублей, на водку крепостью от 37 до 38% — 196 рублей, крепостью от 38 до 39% — 201 рубль.
 
Приказ Минфина о повышении цены был опубликован еще 6 июля 2018-го и должен вступить в силу спустя 45 дней с момента опубликования — то есть 19 августа.
 
Электронные визы для иностранцев
 
С августа расширится и система электронных виз в Россию: оформить их смогут жители других стран, которые въезжают в страну через Хабаровский край, Амурскую область, Сахалин, Камчатку или Чукотку.
 
До сих пор электронные визы действовали только для тех, кто попадал в страну через Калининград или Владивосток. Впрочем, воспользоваться ими по-прежнему может не каждый иностранец — действие электронных виз распространяется на граждан 18 государств, в том числе Китая и Японии.
 

 

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Теги: паспорт  билет  лето  права  алкоголь  виза  вокзал  пошлина  налог 



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