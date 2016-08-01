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Долги можно будет оплатить в аэропорту

01 Августа 2016, 15:00 | В России

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) разработала механизм по оплате долгов и штрафов в аэропорту. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», об этом сообщил глава службы Артур Парфенчиков.

По его словам, на данный момент система уже была испытана и одобрена Минкомсвязи. Парфенчиков заявил, что служба готова к эксплуатации механизма по оплате штрафов.

При этом, он отметил, что несмотря на возможность оплатить штраф или долг сразу в аэропорту человек может опоздать на рейс. «Есть определенные юридические действия приставов, даже в электронном формате. Так, при оплате долга на месте в любом случае необходимо совершить не менее пяти электронных процедур», — уточнил «Российской газте» Парфенчиков.

Он рассказал, что, в первую очередь, после оплаты долга платеж направляется в банк, который должен обработать и передать данные в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Затем информация о платеже поступает приставу, который займется ее обработкой и примет юридическое решение о снятии ограничения на выезд. После вынесения решения приставом в электронном формате, все сведения направляются в пограничную службу, которая, уже уведомляет пункты пропуска о снятии ограничения.

Парфенчиков добавил, что процедура снятия запрета займет два, три часа. «Так что на свой рейс гражданин скорее всего опоздает», — предположил глава приставов.

Он также сообщил, что данная система может быть подключена в полном объеме уже в 2016 году. Однако механизм не гарантирует человеку вылет за границу рейсом, на который у него есть билет. Парфенчиков посоветовал гражданам взаимодействовать с банком данных исполнительных производств и проверять все долги перед поездкой.

Справка «ЗР»: В первом полугодии 2016 года 961,7 тыс. россиян запретили покидать страну из-за долгов. Данный показатель на 336 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: пристав  долг  ФССП 



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Комментарии

  • Русская свинья16:25, 01.08.2016#

    Оплатить можно, улететь нельзя.

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