Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Долги можно будет оплатить в аэропорту
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) разработала механизм по оплате долгов и штрафов в аэропорту. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», об этом сообщил глава службы Артур Парфенчиков.
По его словам, на данный момент система уже была испытана и одобрена Минкомсвязи. Парфенчиков заявил, что служба готова к эксплуатации механизма по оплате штрафов.
При этом, он отметил, что несмотря на возможность оплатить штраф или долг сразу в аэропорту человек может опоздать на рейс. «Есть определенные юридические действия приставов, даже в электронном формате. Так, при оплате долга на месте в любом случае необходимо совершить не менее пяти электронных процедур», — уточнил «Российской газте» Парфенчиков.
Он рассказал, что, в первую очередь, после оплаты долга платеж направляется в банк, который должен обработать и передать данные в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Затем информация о платеже поступает приставу, который займется ее обработкой и примет юридическое решение о снятии ограничения на выезд. После вынесения решения приставом в электронном формате, все сведения направляются в пограничную службу, которая, уже уведомляет пункты пропуска о снятии ограничения.
Парфенчиков добавил, что процедура снятия запрета займет два, три часа. «Так что на свой рейс гражданин скорее всего опоздает», — предположил глава приставов.
Он также сообщил, что данная система может быть подключена в полном объеме уже в 2016 году. Однако механизм не гарантирует человеку вылет за границу рейсом, на который у него есть билет. Парфенчиков посоветовал гражданам взаимодействовать с банком данных исполнительных производств и проверять все долги перед поездкой.
Справка «ЗР»: В первом полугодии 2016 года 961,7 тыс. россиян запретили покидать страну из-за долгов. Данный показатель на 336 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году.
Новости тематики
- Бизнес-гороскоп: Овнам звезды рекомендуют оглядеться вокруг себя
- Россиянам разрешили жениться когда хочешь
- Бизнес-гороскоп: Рыбы попадут на денежное мелководье
- В России выходные с января перенесут на май
- Бизнес-гороскоп: Финансовые ручьи у Водолеев должны хорошо наполнится
- Бизнес-гороскоп: Козерогов контролеры могут схватить за рога
- Бизнес-гороскоп: Стрельцы попадут в цель в пятницу
- Скорпионам стоит как можно точнее целиться
- Фильтры МВС КЕМА ФСТ отлично справятся с механической очисткой воды
- В августе россиянам мало не покажется
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп: Овнам звезды рекомендуют оглядеться вокруг себя
- Россиянам разрешили жениться когда хочешь
- Бизнес-гороскоп: Рыбы попадут на денежное мелководье
- В России выходные с января перенесут на май
- Бизнес-гороскоп: Финансовые ручьи у Водолеев должны хорошо наполнится
- Бизнес-гороскоп: Козерогов контролеры могут схватить за рога
- Столичный пенсионер богаче приморского в среднем на треть
- Путин вступился за женщин
- Бизнес-гороскоп: Стрельцы попадут в цель в пятницу
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде
Оплатить можно, улететь нельзя.