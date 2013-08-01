Для работодателей в России могут наступить критические дни

Депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Михаил ДЕГТЯРЕВ внес на рассмотрение парламента проект закона, согласно которому работающим женщинам будут предоставлять два дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц во время «критических дней», сообщили в думском аппарате.

Депутат отметил, что сейчас женщины в период менструации имеют право не посещать работу только после оформления больничного. Однако в этот период большинство женщин испытывают психологический и физиологический дискомфорт. Ранее Дегтярев, кандидат ЛДПР в мэры Москвы, в своей предвыборной программе обещал предоставить женщинам три отгула в «критические дни».

«Зачастую болевые ощущения прекрасной половины настолько интенсивные, что приходится вызывать бригаду скорой помощи. Многие женщины отмечают, что ежемесячные боли выбивают их на несколько дней из колеи. Поэтому ученые-гинекологи рассматривают менструацию не только как медицинскую, но и как социальную проблему», - объяснил парламентарий, передает РИА «Новости». Законопроектом предлагается предоставить женщинам в «критические дни ежемесячный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью два календарных дня».

«Чтобы получить отгул, дамам необходимо самостоятельно определить даты двух календарных дней в течение одного календарного месяца, когда работодатель должен отпускать их с работы. Период отсутствия женщины на рабочем месте должен быть оплачен за счет средств работодателя», - продолжил Дегтярев.

По мнению депутата, принятие такого законопроекта позволит «улучшить самочувствие и обеспечить право многих российских женщин трудоспособного возраста на справедливые условия труда».