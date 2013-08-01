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Для работодателей в России могут наступить критические дни
Депутат отметил, что сейчас женщины в период менструации имеют право не посещать работу только после оформления больничного. Однако в этот период большинство женщин испытывают психологический и физиологический дискомфорт. Ранее Дегтярев, кандидат ЛДПР в мэры Москвы, в своей предвыборной программе обещал предоставить женщинам три отгула в «критические дни».
«Зачастую болевые ощущения прекрасной половины настолько интенсивные, что приходится вызывать бригаду скорой помощи. Многие женщины отмечают, что ежемесячные боли выбивают их на несколько дней из колеи. Поэтому ученые-гинекологи рассматривают менструацию не только как медицинскую, но и как социальную проблему», - объяснил парламентарий, передает РИА «Новости». Законопроектом предлагается предоставить женщинам в «критические дни ежемесячный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью два календарных дня».
«Чтобы получить отгул, дамам необходимо самостоятельно определить даты двух календарных дней в течение одного календарного месяца, когда работодатель должен отпускать их с работы. Период отсутствия женщины на рабочем месте должен быть оплачен за счет средств работодателя», - продолжил Дегтярев.
По мнению депутата, принятие такого законопроекта позволит «улучшить самочувствие и обеспечить право многих российских женщин трудоспособного возраста на справедливые условия труда».
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Комментарии
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Псевдоним18:21, 01.08.2013#
Приведёт это к массвой симуляции, так как боли испытывают далеко не все, и нежелании брать на работу особ женского пола. В итоге хуже будет самим женщинам. Ведь на небольших предприятиях, зачастую нет возможности оплачивать 2 дня каждый месяц, при отсутствии результата. А если в фирме одни женщины, и все захотят эти 2 отгула в одно время, то фирму на лопату закрывать, когда все работают? Для торговых компании или тех же банков это будет зачастую неприемлемо. и почему бы тогда и мужиков не отпустить на 2 дня, за женой ухаживать болеющей:)
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Псевдоним18:30, 01.08.2013#
Да, сейчас начнётся, в объявлениях будут указывать, требуется мужчина на работу уборщиком, продовцом в продуктовом магазине, куча мужиков бухгалтеров появится. Либо просто будут женщинам резать зарплату при трудоустройстве. Начнётся конкретная дискриминация по половому признаку.
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А мужикам тогда узаконьте хотя бы день с бодуна. Тоже ничего делать не могу.