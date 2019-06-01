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В Счетной палате признали, что пенсионеры в России живут в тотальной нищете
Среднестатистический пенсионер питается на 200 рублей в день
Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова назвала некоторые статьи расходов среднестатистического российского пенсионера. По её словам, средний размер пенсии в стране в настоящее время составляет 14 тыс. рублей, сообщает газета «Золотой Рог».
«Нехитрый подсчёт расходов, таких как оплата ЖКХ (в среднем 5 тыс. рублей), приобретение жизненно необходимых лекарств (2 тыс. рублей)... говорит о том, что на питание (при условии отсутствия расходов на одежду и обувь) остаётся всего 6 тыс. рублей, или 200 рублей в день», — уточнила Орлова.
Она также отметила, что повышение пенсионного возраста нивелирует сложившуюся ситуацию, однако до конца проблему не решает.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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