Кудрин: Правительство утратило доверие россиян

Больше доверяют армии и церкви. Ну и, конечно, президенту

Уровень доверия к правительству у россиян сегодня опустился ниже 30%, заявил бывший министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок Алексей КУДРИН, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). При этом бизнес хочет, чтобы государство и госкомпании меньше вмешивались и использовали свой административный потенциал, «расталкивая частный сектор».

«Сегодня более высокое доверие - больше 50 процентов – к армии, церкви. Ну и еще больше президенту. А доверие суду и правительству меньше 30 процентов», - сказал Кудрин.

Экс-министр считает, что необходимо ввести мораторий на расширение контрольно-надзорных мер в отношении бизнеса.

«Меньше особых функций дополнительно - правоохранительных или контрольно-надзорных. Давайте мораторий на увеличение контрольно-надзорных функций или методов, мер пресечения, мер наказания. Не ухудшится состояние экономики, и не будем мы хуже бороться с преступностью, если сделаем мораторий на разработку или принятие новых мер», - сказал он.

Кудрин также считает, что надо по возможности отказываться от применения ареста как меры пресечения по экономическим статьям.

«Мне кажется, нам сегодня нужно провести серьезную декриминализацию, гуманизацию законодательства. Мне кажется, это нужно продемонстрировать. У нас за последние лет семь уменьшилось на 300 тысяч заключенных. Кстати, неплохой эффект, и он был инициирован премьером МЕДВЕДЕВЫМ в определенный момент по декриминализации. Нам нужно пойти дальше», - предложил глава совета ЦСР.

Досье «Золотого Рога»: Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В работе ПМЭФ-2017 принимают участие около 12 тыс. участников. На 2 июня запланировано участие президента Владимира ПУТИНА в пленарном заседании форума, на котором также выступят премьер-министр Индии Нарендра МОДИ, федеральный канцлер Австрии Кристиан КЕРН и президент Молдавии Игорь ДОДОН. Кроме того, Владимир Путин примет участие в панельной дискуссии «Бизнес-диалог Россия-США» и проведет переговоры с федеральным канцлером Австрии и генеральным секретарем ООН Антонио ГУТЕРРЕШЕМ. Глава государства также встретится с руководителями крупнейших иностранных компаний, в ходе дискуссии с которыми будут обсуждаться инвестиционный климат и бизнес-потенциал России. Среди участников форума также топ-менеджеры «Роснефти», «Газпрома», «Российских железных дорог», «Объединенной судостроительной корпорации», «РусГидро», «РусАла», «Ростелекома», МТС, ВТБ, Внешэкономбанка, Сбербанка. Деловая программа форума охватывает более 100 мероприятий с участием 500 спикеров.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург