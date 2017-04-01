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Россияне продолжат беднеть четвертый год подряд

01 Апреля 2017, 13:21 | В России

Падение уровня жизни в России продолжится четвертый год подряд, несмотря на оптимистичные заявления правительства, предупреждает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в макроэкономическом прогнозе на 2017-21 гг., сообщает деловая газета «Золотой Рог»

Реальные доходы населения (то есть сумма, которая остается на руках после всех обязательных трат) в 2017 году снова снизятся. Спад, по оценке АРКА, составит 0,2% после 5,9% в прошлом году, 3,2% в 2015-м и 0,7% в 2014-м.

Средняя зарплата по стране увеличится с 36 699 до 39 030 рублей, однако две трети этого роста сгорит в инфляции, остальное "съест" увеличение сборов и налоговой нагрузки.

К докризисным отметкам, как считают эксперты, уровень жизни в РФ не вернется даже через пять лет. В 2018-м году реальные доходы населения вырастут лишь на 0,3%, а в следующие три года не более чем на 1,2%.

В результате к 2021-му году показатель будет на 7,5% ниже отметок 2013 года.

Даже при условии, что цены на нефть вернутся к отметкам 55-58 долларов за баррель, существенного роста экономики в России не произойдет, считают в АКРА: рост ВВП ограничен 1-1,5% в год, и на эти темпы сможет выйти лишь к началу 2020х годов при условии, что рынки сырья, от которых зависит 80% валютных доходов РФ, не принесут нового шока.

Проблема для России заключается в том, что "свободных трудовых ресурсов, как и незагруженных мощностей, сейчас уже почти нет: безработица находится на исторически низком уровне (5,5%), а загрузка мощностей в промышленности (68%) близка к наблюдавшемуся максимуму".

"В ближайшие пять лет - даже с учетом увеличения доли работающих людей старше пенсионного возраста и миграционного нетто-притока - численность трудоспособного населения сократится на 2-2,5%. Приток мигрантов будет сдерживаться сравнительно дешевым рублем и сходными негативными демографическими тенденциями на всем постсоветском пространстве", - говорится в прогнозе агентства.

В результате Россия будет расти в 3-6 медленнее, чем мировая экономика, накапливая отставание от развитых стран.

В 2017м году, по оценке АКРА, рост ВВП составит 0,5% - вчетверо меньше, чем ожидает Минэкономиразвития. В 2018м он ускорится до 0,6%, а в 2019 - до 0,8%.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: демография  трудоспособность  экономика  доход  уровень жизни  Минэкономразвития  промышленность  прожиточный минимум  бедность 



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Комментарии

  • Старший Товарищ14:59, 01.04.2017#

    Мы и ещё больше будем беднеть! И хорошо! С радостью будем беднеть, в едином порыве! И протестовать не будем, а, наоборот, и себя и других уговаривать, что те кто протестует, враги. Лишь бы вождям жилось вольготно и роскошно.

  • Турыст16:55, 01.04.2017#

    кремль наш, Крым наш, газ наш, нефть наш. Кто стал беднеть?

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