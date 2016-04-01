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С аккумуляторной батареей от смартфона больше не пустят в самолет

01 Апреля 2016, 16:57 | В России

С сегодняшнего дня вступает в силу решение Международной организации гражданской авиации, согласно которому пассажиры воздушных судов гражданской авиации больше не вправе проносить на борт литий-ионные элементы питания, которые, как известно, широко применяются в современных смартфонах, планшетных ПК и лептопах. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Главной причиной данного запрета является то, что такие аккумуляторные батареи склонны к самопроизвольному воспламенению, поэтому вполне могут стать причиной пожара на борту воздушного судна. Примечательно, что на грузовых летательных аппаратах перевозка литий-ионных батарей по-прежнему возможна при соблюдении техники безопасности.

В сообщении Международной организации гражданской авиации уточняется, что указанный запрет распространяется исключительно на те аккумуляторные батареи, которые пассажиры берут на борт отдельно от мобильных гаджетов, а также на коммерческие партии аккумуляторов, провозимых в воздушных судах гражданской авиации.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: аккумулятор  самолет  планшет  батарея  ноутбук 



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Комментарии

  • Псевдоним01:24, 02.04.2016#

    Че за херня?

  • Антоха01:37, 02.04.2016#

    Какой то левый первоапрельский розыгрышь у вас! Придумали б что нибудь по занимательнее!

  • Не толерантный10:03, 02.04.2016#

    Это не розыгрыш а реальность. Эту хрень ввели на международном уровне и решение было принято еще в феврале. Дебилы а не законодатели.

  • Псевдоним16:27, 02.04.2016#

    Это касается багажа. В ручную кладь проносить можно .

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