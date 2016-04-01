С аккумуляторной батареей от смартфона больше не пустят в самолет

С сегодняшнего дня вступает в силу решение Международной организации гражданской авиации, согласно которому пассажиры воздушных судов гражданской авиации больше не вправе проносить на борт литий-ионные элементы питания, которые, как известно, широко применяются в современных смартфонах, планшетных ПК и лептопах. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».



Главной причиной данного запрета является то, что такие аккумуляторные батареи склонны к самопроизвольному воспламенению, поэтому вполне могут стать причиной пожара на борту воздушного судна. Примечательно, что на грузовых летательных аппаратах перевозка литий-ионных батарей по-прежнему возможна при соблюдении техники безопасности.



В сообщении Международной организации гражданской авиации уточняется, что указанный запрет распространяется исключительно на те аккумуляторные батареи, которые пассажиры берут на борт отдельно от мобильных гаджетов, а также на коммерческие партии аккумуляторов, провозимых в воздушных судах гражданской авиации.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.