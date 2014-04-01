В России жилье уходит за наличные

Доля ипотечных сделок в продажах жилья снижается

Число ипотечных кредитов растет, а доля ипотечных сделок снижается. Из-за падения курса рубля все больше покупателей предпочитают сразу оплачивать свою покупку, пишут «Ведомости».

Продажи жилья бьют рекорды: во второй половине февраля - начале марта они были на 30% выше, чем в конце 2013 года, хотя конец года - традиционный пик продаж, рассказал «Ведомостям» представитель компании «Мортон». Растет число людей, полностью оплачивающих покупку, а доля ипотечных сделок снижается, продолжает он: если в прошлом году их было в среднем 40-45%, то в нынешний период - 30-33%.

Доля ипотечных сделок сокращается у большинства опрошенных «Ведомостями» продавцов. У группы «СУ-155» в Московском регионе она упала с 30,4% в I квартале 2013 года до 17,9% в I квартале 2014 года; у группы ЛСР, по предварительным данным I квартала, покупка квартир со 100%-ной оплатой увеличится примерно на 5%, говорят представители компаний. В Петербурге договоров о 100%-ной оплате в январе-феврале стало на 10% больше, а ипотечных договоров - на 2% по сравнению с январем-февралем 2013 года, передала Ирина ОНИЩЕНКО, гендиректор «Центрального управления недвижимости ЛенспецСМУ» (входит в группу «Эталон»).

У ФСК «Лидер» сделок со 100%-ной оплатой стало больше в среднем на 5%, а покупателей в кредит - на 2%, передал коммерческий директор Григорий АЛТУХОВ.

Число сделок со 100%-ной оплатой увеличилось из-за возросших валютных рисков, считает гендиректор «Главмосстрой недвижимости» Наталья КОЗЛОВА: люди, опасаясь за сохранность рублевых накоплений, предпочитают недвижимость. За наличные недвижимость покупают те, кто оттягивал покупку на более поздний срок и имеет неработающие средства, говорит представитель «Мортона». С начала года рубль подешевел на 8,9% к доллару, а к евро - на 9,2%. Активность проявляли в основном инвесторы, в том числе те, у кого истек срок депозитных договоров, и те, кто из-за продолжающейся чистки банков предпочел разорвать договор досрочно, говорит гендиректор «Метриум-групп» Мария ЛИТИНЕЦКАЯ. Деньги на рынок недвижимости идут с банковских депозитов, согласен управляющий портфелем УК «Альянс инвестиции» Олег ПОПОВ: «Покупка недвижимости - способ уйти от обесценения рубля; люди, которые за несколько лет стабильного курса привыкли хранить деньги во вкладах, сейчас видят, что этот инструмент не сберегает деньги».

Как показывает статистика ЦБ, рост розничных вкладов замедлился: в феврале они выросли на 1,3% до 16,91 трлн рублей, в феврале 2013 года рост был 2,3%.

Доля ипотечных сделок скоро восстановится - обычно она составляет 60-75% продаж, считает Козлова. Восстановление произойдет при стабильности экономики, сохранении динамики цен (в Московском регионе - на 9-12% в год), а также если спрос по-прежнему будет расти опережающими темпами, прогнозирует представитель «Мортона». Ситуация уже выравнивается, говорит Литинецкая: темпы роста ипотечного кредитования увеличились, в марте наблюдается высокая активность заемщиков. Но причина, по ее мнению, та же - на спрос влияют валютные колебания.

Банковской статистики за март еще нет. DeltaCredit в январе увеличил выдачу ипотечных кредитов на 70%, в феврале - на 45%, говорит предправления банка Сергей ОЗЕРОВ. С начала года заявки на кредиты в ВТБ24 выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, говорит Михаил СЕРОШТАН из департамента ипотечного кредитования банка, хотя подход к одобрению кредитов не изменился. По данным ЦБ, в январе выдано 47 724 ипотечных кредита на 79,03 млрд рублей: в деньгах это в 1,52 раза больше, чем за аналогичный период 2013 года, в количестве - в 1,42 раза. В январе выдача ипотечных кредитов Сбербанка выросла на рекордные 42 млрд рублей, сообщал банк: по сравнению с аналогичным периодом 2013 года это рост на 90%.

По прогнозу Озерова, в 2014 году ипотечное кредитование увеличится на 15-20% и превысит 1,5 трлн рублей, а основным драйвером роста станет первичный рынок.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.