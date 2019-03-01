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Россияне с низкими доходами фактически обречены

01 Марта 2019, 09:37 | В России

Ученые наглядно показали обеднение жителей страны за последние пять лет

Люди с низкими доходами обречены. Им никогда не стать богатыми и никогда не обеспечить себе безбедную старость. Как бы нас ни убеждали в обратном чиновники и маркетологи финансовых компаний. И какие бы пенсионные реформы ни затевали. Стратегия «копить понемногу» в нашей стране не работает, и стать состоятельным человеком (не нарушая, конечно, закон), скорее, можно, удачно заработав на собственном бизнесе или поймав за хвост удачу. Вроде наследства от неожиданно умершего миллионера-родственника в штате Омаха или выигрыша в интернет-казино, пишет портал Banki.Ru.

Проблема не в том, что деньги некуда вложить. Скорее, есть куда. На рынке акций, допустим, при должном старании можно получить двузначную доходность, а простая покупка ОФЗ на инвестиционный счет точно принесет доходность выше вклада. Неплохой доход, если верить нашим управляющим, выдают и ПИФы. В прошлом году некоторые из них заработали по 30—35% годовых. Но есть одна «заковыка»: с любой из этих операций, купили вы или, напротив, продали пай, взимается комиссия. Нехилый такой сбор, который в сумме может достигать 5% от вложенных средств (с учетом покупки/продажи, комиссии за управление и проч.), и платить его особенно обидно, если еще ваш фонд показывает не очень высокий доход. Брокеры взимают с клиентов намного меньше — доли процента, но обычно это фиксированная сумма — порядка 50—150 рублей с учетом депозитария. У НПФ, где нам предлагают копить на пенсию, свои расходы, и оплачивать их также приходится клиентам.

И вот, допустим, решил Иван Пупкин стать инвестором. Завел брокерский счет и положил туда 2 000 рублей. Купил ОФЗ под 8% годовых, а ему — бац — комиссия за сделки! Еще ничего не заработал, а уже минус 150 рублей от суммы. Согласитесь, что покупать бумаги на таких условиях, если у вас в кармане всего 1—2 тысячи, не стоит. И тем более не стоит, если это единственная заначка. Вдруг срочно понадобятся деньги (скажем, на лечение), а тут — раз! — рынок упал, и все, что было на счете, теперь придется продать с убытком. Получается, вложил рубль, а забрал копейку. Зато помог заработать брокеру.

И вот по этой причине 99% наших граждан предпочитают всем заманухам вроде ИИС или грядущего ИПК простой и надежный депозит. Если не заработаешь, так хоть свое вернешь. Но вот только вклады еще никого из моих знакомых и друзей богатыми не сделали. Ну положил ты свои 100 тысяч рублей в банк, а через год забрал 107 тысяч. Чувствуешь себя Ротшильдом? Нет? Вот то-то и оно!

А все потому, что большие деньги приходят только к большим деньгам. И если у вас нет хорошей финансовой подушки (считай, накоплений), то и не стоит мечтать о том, чтобы прирастить капитал. Если вы способны отчислять от зарплаты ежемесячно по 1—2 тысячи, то скопите заначку на черный день. Лучше всего потом на эти деньги что-то купить полезное и приятное. Например, порадовать жену обновкой. Или зубы полечить. Иначе все равно сожрет ваши денежки очередная девальвация с инфляцией. И решение потратить будет самым правильным, потому что семья и здоровье — главное сокровище для тех, чьи доходы далеки даже от средних. Уж лучше в старости жить в безденежье с кучей друзей и хорошим самочувствием, чем быть бедным и к тому же одиноким и больным.

Тем временем, специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС сделали вывод, что доходы россиян не смогли за пять лет достигнуть уровня пятилетней давности.

Таким образом, если сравнивать с докризисным 2013 годом,  то показатель снизился в 2018-м на 10,8%, а пенсии - на 5,2%.

Пересмотренная оценка Росстата, свидетельствует о том, что реальные доходы населения увеличились на 0,1% без учёта выплаты пенсионерам 5000 рублей в январе 2017 года. Ранее считалось, что показатель увеличился на 0,3%, а с учётом единовременной пятитысячной выплаты сократился на 0,2%.

Фактически, данные Росстата подтверждают, что реальные доходы граждан России в 2018 году снизились, вопреки прогнозу Минэкономразвития о росте параметров.  Как писали в телеграм-канале Daily Storm, "впервые за 10 лет численность населения России, по данным Росстата, сократилась почти на 100 тысяч человек. Однако мало кто понимает, что делать с этой динамикой.

После того как проблему во время послания затронул Владимир Путин, обсудить её решили эксперты. К ним на пресс-конференцию наведался корреспондент Daily Storm, но ушёл совершенно разочарованный.

Разговор был о том, чтобы исправить имидж многодетной семьи, о каких-то русских традициях, но никто так и не объяснил, откуда возьмутся второй, третий, четвёртый ребенок, когда не на что кормить и одного".

Добавим, что по опросам "Левада-центра", самыми острыми проблемами граждане считают рост цен и бедность, также 41% пугает коррупция. По мнению россиян, "власть не заботится о широких слоях населения и поглощена лишь собственным обогащением. А вот экономический кризис беспокоит лишь 28% населения страны. При этом "ограничение гражданских прав и свобод" считают опасным лишь 6% наших сограждан - беспокоящихся главным образом о своем "холодильнике".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: банки  зарплата  доход  депозит  пенсия  финансы 



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Комментарии

  • Неедрос10:01, 01.03.2019#

    Слава вашему Путену!)))

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