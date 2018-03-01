Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путин показал миру новую "кузькину мать", и не одну
1 марта президент России Владимир Путин в 14-й раз обратился с традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию
Выступление главы государства на этот раз вопреки традиции прошло в Большом Манеже. Его внушительная часть была посвящена обеспечению безопасности и демонстрации военной мощи нашей страны, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Так, пишет РБК, Путин в ходе послания показал беспилотник для ядерного удара из-под воды. В России разработан беспилотный подводный аппарат, способный «на очень большой глубине» и скорости пересекать расстояния между континентами, неся при этом ядерный заряд, заявил в ходе своего обращения к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.
«Эти аппараты способны двигаться со скоростью кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов даже самых скоростных надводных кораблей. Это просто фантастика», — заявил президент.
По его словам, новые аппараты обладают высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника.
«Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует», — заверил Путин, отметив, что беспилотники, оснащаемые либо обычными, либо ядерными зарядами смогут поражать «широкий спектр целей» — авианосные группировки, береговые укрепления.
Президент также сказал, что в декабре 2017 года был завершен многолетний цикл испытаний инновационной ядерной установки, которой в будущем начнут оснащать новые аппараты.
«При объеме в сто раз меньше, чем у установок современных подводных лодок, она имеет большую мощность. Результаты проведенных испытаний дали нам возможность приступить к созданию принципиально нового вида стратегического оружия, оснащенного ядерными боеприпасами большой мощности», — сказал Путин.
После этого собравшимся в зале показали видеомоделирование нанесения с помощью подводных беспилотников ядерных ударов по авианосцам и портам противника.
Во время послания Владимира Путина Федеральному собранию на экране были показаны запуски и новых ракет. Это стратегическая ракета «Сармат» и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.
Владимир Путин рассказал, что Минобороны и предприятия ракетного-космической отрасли «начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой». Этот комплекс получил название «Сармат», он придет на смену советского комплекса «Воевода».
При весе свыше 200 т ракета «Сармат» имеет короткий активный участок полета, что замедляет ее перехват средствами ПРО. «У новой системы ограничения по дальности практически нет», — заявил президент. «Сармат», по его словам, будет вооружен широким количеством боеприпасов, в том числе гиперзвуковых.
После этих слов Путин сделал паузу, а на экране за его спиной был показан запуск ракеты «Сармат» из пусковой шахты. Настоящая съемка заняла несколько секунд, затем было показано моделирование полета ракеты, было видно, как сбрасывается головной обтекатель и ракета выпускает несколько боеприпасов.
«[«Сармат»] способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. Но мы этим не ограничились, Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории, а значит системы ПРО против них бессмысленны», — заявил президент.
Речь идет о новейшей перспективной системе — «малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установке, которая размещается в корпусе крылатой ракеты», пояснил Путин. Такая установка может быть установлена в новейшую крылатую ракету Х-101 воздушного базирования или, например, американский «Томагавк». «Но при этом обеспечивает в десятки раз большую дальность полета, которая является практически неограниченной», — заявил Путин.
Траектория полета ракеты является непредсказуемой, что делает ее неуязвимой «для всех существующих, так и перспективных систем ПРО и ПВО».
«В конце 2017 года на Центральном полигоне состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной установкой. Энергоустановка вышла на необходимую мощность, обеспечила необходимую тягу», — рассказал Путин.
Затем был показан запуск ракеты, быстро набирающей скорость. Спустя несколько секунд началась смоделированная часть видео. Ракета, следует из видео, способна маневрировать, обходя горы и рубежи обороны. На видео была показана примерная траектория полета ракеты: она вылетает с территории России, пролетает над Европой, обходит рубежи ПРО в Тихом океане, облетает Южную Америку и затем направляется к восточному побережью США, но не долетает до их территории: на этом видео кончается.
Во время обращения президента были представлены и другие виды нового оружия.
Фото ТАСС.
Новости тематики
Новости раздела
- Путин показал миру новую "кузькину мать", и не одну
- Россияне выходят из свадебного пике
- Ребенок по расчету
- Суд без повесток и объяснений
- Бизнес-гороскоп: Девам пока стоит забыть о походах по магазинам
- Из Москвы во Владивосток можно будет долететь за полтора часа
- "Синдром Шурыгиной": хайп любой ценой
- Россиянки перестают рожать
- Соседский спор дошел до КС
- Что изменится в жизни россиян с начала февраля
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Семнадцать лет назад на Дальнем Востоке начался разгром самой крупной банды
- Во Владивостоке восстановят самый известный "советский" туалет
- Стала известна дальнейшая судьба стадиона "Динамо"
- Ужесточение правил техосмотра сильно ударит по владельцам "праворулек"
- Законопослушные предприниматели Приморья в одночасье оказались на грани банкротства
- Владивостоку в собственность отдадут двадцать зданий бывших городских вузов
- Крупнейший приморский хлебокомбинат вытесняют из торговых сетей
- Япония может открыть новую круизную линию с Приморьем
- В Приморье налоговая додавила судоремонтников
- Ушла из жизни первый проректор ВГУЭС Ольга Ворожбит
А про что нибудь для народа полезное он ничего не сказал?Опять дубинка ядерная?