Путин показал миру новую "кузькину мать", и не одну

1 марта президент России Владимир Путин в 14-й раз обратился с традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию

Выступление главы государства на этот раз вопреки традиции прошло в Большом Манеже. Его внушительная часть была посвящена обеспечению безопасности и демонстрации военной мощи нашей страны, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Так, пишет РБК, Путин в ходе послания показал беспилотник для ядерного удара из-под воды. В России разработан беспилотный подводный аппарат, способный «на очень большой глубине» и скорости пересекать расстояния между континентами, неся при этом ядерный заряд, заявил в ходе своего обращения к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.

«Эти аппараты способны двигаться со скоростью кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов даже самых скоростных надводных кораблей. Это просто фантастика», — заявил президент.

По его словам, новые аппараты обладают высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника.

«Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует», — заверил Путин, отметив, что беспилотники, оснащаемые либо обычными, либо ядерными зарядами смогут поражать «широкий спектр целей» — авианосные группировки, береговые укрепления.

Президент также сказал, что в декабре 2017 года был завершен многолетний цикл испытаний инновационной ядерной установки, которой в будущем начнут оснащать новые аппараты.

«При объеме в сто раз меньше, чем у установок современных подводных лодок, она имеет большую мощность. Результаты проведенных испытаний дали нам возможность приступить к созданию принципиально нового вида стратегического оружия, оснащенного ядерными боеприпасами большой мощности», — сказал Путин.

После этого собравшимся в зале показали видеомоделирование нанесения с помощью подводных беспилотников ядерных ударов по авианосцам и портам противника.

Во время послания Владимира Путина Федеральному собранию на экране были показаны запуски и новых ракет. Это стратегическая ракета «Сармат» и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Владимир Путин рассказал, что Минобороны и предприятия ракетного-космической отрасли «начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой». Этот комплекс получил название «Сармат», он придет на смену советского комплекса «Воевода».

При весе свыше 200 т ракета «Сармат» имеет короткий активный участок полета, что замедляет ее перехват средствами ПРО. «У новой системы ограничения по дальности практически нет», — заявил президент. «Сармат», по его словам, будет вооружен широким количеством боеприпасов, в том числе гиперзвуковых.

После этих слов Путин сделал паузу, а на экране за его спиной был показан запуск ракеты «Сармат» из пусковой шахты. Настоящая съемка заняла несколько секунд, затем было показано моделирование полета ракеты, было видно, как сбрасывается головной обтекатель и ракета выпускает несколько боеприпасов.

«[«Сармат»] способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. Но мы этим не ограничились, Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории, а значит системы ПРО против них бессмысленны», — заявил президент.

Речь идет о новейшей перспективной системе — «малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установке, которая размещается в корпусе крылатой ракеты», пояснил Путин. Такая установка может быть установлена в новейшую крылатую ракету Х-101 воздушного базирования или, например, американский «Томагавк». «Но при этом обеспечивает в десятки раз большую дальность полета, которая является практически неограниченной», — заявил Путин.

Траектория полета ракеты является непредсказуемой, что делает ее неуязвимой «для всех существующих, так и перспективных систем ПРО и ПВО».

«В конце 2017 года на Центральном полигоне состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной установкой. Энергоустановка вышла на необходимую мощность, обеспечила необходимую тягу», — рассказал Путин.

Затем был показан запуск ракеты, быстро набирающей скорость. Спустя несколько секунд началась смоделированная часть видео. Ракета, следует из видео, способна маневрировать, обходя горы и рубежи обороны. На видео была показана примерная траектория полета ракеты: она вылетает с территории России, пролетает над Европой, обходит рубежи ПРО в Тихом океане, облетает Южную Америку и затем направляется к восточному побережью США, но не долетает до их территории: на этом видео кончается.

Во время обращения президента были представлены и другие виды нового оружия.

Фото ТАСС.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.