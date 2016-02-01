Взносы в замороженный Пенсионный фонд вырастут

На совещании у премьер-министра 18 января обсуждался вопрос о повышении сборов во внебюджетные фонды, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ведомости». По информации издания, обсуждается дополнительный платеж с работающих граждан в 2%.

Как узнало издание, Дмитрий Медведев поручил Министерству труда, Министерству финансов и Минэкономразвития «проработать вопросы: начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с сумм, превышающих установленную предельную величину базы для начисления страховых взносов; введения соплатежа застрахованных лиц при уплате взносов». Два федеральных чиновникам подтвердили «Ведомостям» эту информацию.

По информации одного из собеседников издания, в правительстве обсуждается дополнительный платеж с работающих граждан в 2%.

Узнать итоги обсуждения «Ведомостям» в воскресенье не удалось. Представители Минтруда, Минфина и Минэкономразвития не смогли предоставить комментарии. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова не была доступна для журналистов.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщало, что в правительстве обсуждается увеличение нагрузки на высокие заработные платы (сверх порога в 796 тыс. руб. в год). Эту информацию подтверждают и источники «Ведомостей». Как рассказывали источники «Коммерсанта», вопрос увеличения обложения фонда заработной платы выше порога или его отмены вообще также обсуждался на совещании у премьер-министра.

Кроме того, издание указывало, что в рамках антикризисных мер правительством рассматривается возможность возвращения с 2017 года отмененного в 2010 году единого соцналога вместо действующих сейчас страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд социального страхования (ФСС) и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Напомним, сейчас взносы уплачиваются в три внебюджетных фонда — ПФР, ФФОМС и ФСС — составляют 30%. Он расщепляется на взносы в ПФР — 22% плюс 10% с зарплат, превышающих 796 тыс. руб. в год, в ФСС — 5,1%, в ФОМС — 2,9%