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Взносы в замороженный Пенсионный фонд вырастут

01 Февраля 2016, 13:37 | В России

На совещании у премьер-министра 18 января обсуждался вопрос о повышении сборов во внебюджетные фонды, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ведомости». По информации издания, обсуждается дополнительный платеж с работающих граждан в 2%.

Как узнало издание, Дмитрий Медведев поручил Министерству труда, Министерству финансов и Минэкономразвития «проработать вопросы: начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с сумм, превышающих установленную предельную величину базы для начисления страховых взносов; введения соплатежа застрахованных лиц при уплате взносов». Два федеральных чиновникам подтвердили «Ведомостям» эту информацию.

По информации одного из собеседников издания, в правительстве обсуждается дополнительный платеж с работающих граждан в 2%.

Узнать итоги обсуждения «Ведомостям» в воскресенье не удалось. Представители Минтруда, Минфина и Минэкономразвития не смогли предоставить комментарии. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова не была доступна для журналистов.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщало, что в правительстве обсуждается увеличение нагрузки на высокие заработные платы (сверх порога в 796 тыс. руб. в год). Эту информацию подтверждают и источники «Ведомостей». Как рассказывали источники «Коммерсанта», вопрос увеличения обложения фонда заработной платы выше порога или его отмены вообще также обсуждался на совещании у премьер-министра.

Кроме того, издание указывало, что в рамках антикризисных мер правительством рассматривается возможность возвращения с 2017 года отмененного в 2010 году единого соцналога вместо действующих сейчас страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд социального страхования (ФСС) и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Напомним, сейчас взносы уплачиваются в три внебюджетных фонда — ПФР, ФФОМС и ФСС — составляют 30%. Он расщепляется на взносы в ПФР — 22% плюс 10% с зарплат, превышающих 796 тыс. руб. в год, в ФСС — 5,1%, в ФОМС — 2,9%

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: пенсия  пенсионный фонд  правительство 



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Комментарии

  • Горожанка16:25, 01.02.2016#

    Отчисления в социальные и пенсионный фонд. . . разве это НДФЛ???

  • Псевдоним16:50, 01.02.2016#

    Все мало, когда уже наедятся?

  • Псевдоним17:00, 01.02.2016#

    Если одновременно провести обыски у всех губернаторов России. про наполняемость бюджета , можно лет на пять забыть

  • Ghost08:17, 02.02.2016#

    А если ещё потрясти самого богочеловека и его дружков ротенбергов, то россиянам вообще лет 20 работать не нужно будет.

  • виктор17:46, 01.02.2016#

    скоро буде за воздух платить налог

  • Псевдоним19:49, 01.02.2016#

    За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! «Приключения Чиполлино» Джанни Родари.

  • Псевдоним08:47, 02.02.2016#

    А, дустом их не пробовали?

  • Путин В.В. ..18:18, 02.02.2016#

    За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно Молчать !!!

  • Lacosta17:54, 07.02.2016#

    предлагаю ввести налог из СССР - за бездетность 1%) и никаких материнских капиталов)))

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