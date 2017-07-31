Бизнес-гороскоп: Девы будут при деньгах

Гороскоп на неделю с 1 июля по 6 августа

ОВЕН. Не планируйте деловые встречи на понедельник и четверг, они вряд ли будут успешны. Пятница - удачный день для похода по магазинам, вы сможете без лишних затрат приобрести все, что запланировали. В выходные дни не следует ввязываться в финансовые авантюры и давать деньги в долг.

ТЕЛЕЦ. Финансовое положение может оказаться шатким, особенно в середине недели. Всё, что может сломаться и порваться, сделает это в самый неподходящий момент, потребовав срочных денежных затрат. В четверг возможны незначительные денежные поступления.

БЛИЗНЕЦЫ. Удачный период, когда вам хватает денег и на необходимые покупки, и на отдых, и на развлечения. Не экономьте на новых впечатлениях. Именно сейчас стоит больше ездить, смотреть, узнавать. В выходные обязательно уезжайте на природу.

РАК. На нынешней неделе вам рекомендовано проявлять инициативу. Попробуйте привлечь к своим планам надежных партнеров. Финансовое положение к середине недели начнет стабилизироваться. Вероятны новые денежные поступления.

ЛЕВ. Вторник может оказаться удачным днем - особенно если, как предсказывают звезды, вам внезапно возвратят старые долги. В среду вероятна сверхурочная работа, которую оплатят весьма достойно. Но уже в воскресенье вы можете оказаться на мели, если будете совершать необдуманные траты. Предпочтите дорогому ресторану пикник на даче с друзьями.

ДЕВА. Финансовое положение не внушает опасений. Во вторник возможны денежные поступления, которые, правда, мгновенно исчезнут, просто растворятся. В среду вероятно интересное финансовое предложение, над которым стоит поразмыслить. Впрочем, менять работу сейчас звезды не советуют.

ВЕСЫ. Неделя благоприятна для решения вопросов материально-финансового характера, для устройства на новое место работы. Правда, не исключено, что кто-то попытается использовать вас в своих целях. Не делайте чужую работу! Удачными будут покупки и приобретения в пятницу и субботу.

СКОРПИОН. Поступление особо крупных сумм ожидается в ближайшее время. Начальство вами довольно, можете и дальше проявлять инициативу и творческий подход в работе. В четверг можно смело подписывать договоры, заключать контракты, вести важные переговоры. В выходные постарайтесь отдохнуть от всех забот на природе.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы должны еще раз тщательно проверить все свои деловые бумаги. Заключайте договоры и сделки только с надежными и хорошо проверенными партнерами. В четверг или пятницу вероятны новые денежные поступления, причем весьма крупные.

КОЗЕРОГ. В финансовом плане фортуна вас баловать в ближайшие дни особенно не собирается. Поэтому необходимо экономное отношение к деньгам, особенно если вы собираетесь в отпуск. Необходимо разумно распланировать траты.

ВОДОЛЕЙ. При обращении с деньгами следует проявить осторожность, делая покупки во вторник, следите за своим кошельком. В среду вероятны денежные поступления, которые смогут стабилизировать ваше финансовое положение. В пятницу вероятны интересные деловые предложения от друзей.

РЫБЫ. На этой неделе возможны некоторые финансовые ограничения, поэтому приобретайте только самое необходимое. Самыми удачными днями будут вторник и пятница. В среду и субботу будьте осторожны, сравните цены в разных магазинах, прежде чем купить что-то дорогое.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.