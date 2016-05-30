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Акул признали личностями
Сотрудники австралийского университета изучили деятельность акул в стрессовых ситуациях. Оказалось, каждая акула использует свой набор действий и обладает признаками личности. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт Planet Today.
Человек имеет способность к самоидентификации и разумной оценке происходящего. Поэтому каждый человек имеет свой определенный набор правил, по которому строится поведение индивидуума. Такие же черты океанологи обнаружили у акул.
Исследователи поместили хищников в большой непривычный резервуар для того чтобы исследовать реакцию животных на стресс. Оказалось, что для выхода из нестандартной ситуации акулы используют набор последовательных паттернов поведения. Причем каждая акула реагирует на изменения по-разному: с разной скоростью и разными решениями проблем.
"Результаты нашего исследования позволяют с полной уверенностью говорить, что акулы - это не какие-нибудь биороботы. Каждая из них - личность, обладающая своим уникальным набором предпочтений", - сказал автор научной работы Каллум Браун.
Несмотря на пугающие зубы, акула не является самым опасным хищником планеты. Ученые в очередной раз пришли к выводу, что максимальный урон окружающей природе и, в том числе, живым существам, приносит человек.
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