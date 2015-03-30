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Вкусовые предпочтения определяют характер

30 Марта 2015, 13:01 | В мире

Швейцарским учёным удалось выяснить, что характер непосредственно влияет на пристрастия человека к еде. Как сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на СМИ, ряд исследований, в котором участвовали добровольцы подтвердил этот факт.

В швейцарском институте биологии специалисты сделали выводы, что пристрастия человека к какой-либо пище зависит от его характера. Для тестового исследования были приглашены добровольцы.

В ходе проведённого испытания выяснилось, чем человек добросовестнее и честнее, тем больше он склоняется к неправильному питанию, к употреблению вредных продуктов. Полезная еда притягивает людей ехидных и сварливых. Импульсивные люди едят жадно и торопливо, спокойные и медленные - размерено. Экстраверты склонны к употреблению алкоголя при приёме пищи, любознательные отдают предпочтения еде растительного происхождения.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: вкус  еда  характер 



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Комментарии

  • yuraha21:07, 30.03.2015#

    а что предпочитает вкушать идиот, который скопирастил енту хрень???

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