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Абонентам "МегаФона" стал доступен международный 4G-роуминг

30 Января 2014, 12:53 | В мире

Клиенты «МегаФона» теперь могут воспользоваться  услугами высокоскоростной передачи данных в сети четвертого поколения в международном роуминге. Первыми странами, в которых открыта услуга, стали Швейцария и Южная Корея.

 «Клиенты «МегаФона» уже привыкли к высоким скоростям мобильного интернета 4G как дома, так и в путешествиях по России. Сегодня, благодаря соглашениям, подписанным с международными операторами связи, мы открываем услуги роуминга высокоскоростной мобильной передачи данных в Швейцарии и Южной Корее. Швейцария – крупнейший мировой финансовый центр, где располагаются головные офисы крупных корпораций, неправительственных организаций и фондов. Открытие 4G-роуминга в этой стране позволит многим клиентам нашей компании значительно ускорить время решения различных задач, - отмечает исполнительный директор компании «МегаФон» по развитию бизнеса на массовом рынке Михаил Дубин. – В ближайшее время мы планируем расширить количество стран с действующим 4G-роумингом».

Сеть 4G будет доступна клиентам автоматически при пересечении границы. Чтобы воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом в Южной Корее или Швейцарии, в смартфоне пользователя должны быть включены настройки «Роуминг данных» и «Режим 4G», сообщили ZRPRESS.Ru в Дальневосточном филиале ОАО "МегаФон".

Тарификация услуг связи производится согласно роуминговому тарифу «МегаФона» для страны пребывания. Цена  1 Мб в сетях четвертого и третьего поколения в роуминге одинакова, что позволяет клиентам «МегаФона» получать большую скорость за те же  деньги. Подробнее об условии тарификации мобильного интернета в роуминге можно узнать на официальном сайте оператора.

Напомним, что с июня 2013 года абоненты «МегаФона» могут воспользоваться услугой высокоскоростного мобильного интернета 4G в путешествиях по России.  Общее количество регионов с 4G достигло 50, услугами 4G от «МегаФона» теперь может воспользоваться каждый третий житель страны. 4G от «МегаФона» доступен в 11 городах-миллионниках, 14 городах с населением от пятисот тысяч до 1 миллиона жителей и в более чем 150 городах меньшего размера.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.
 

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