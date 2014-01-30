У приморских мужчин появился шанс жениться на дочери гонконгского миллиардера

Гонконгский миллиардер Сесил Чао, один из богатейших жителей Гонконга, в сентябре 2012 года предложил потенциальному жениху своей дочери 65 миллионов долларов приданого. На это предложение откликнулись 20 тысяч мужчин, но девушке, похоже, никто не понравился. Теперь миллиардер увеличил сумму вдвое – до 130 миллионов. Из Владивостока до Гонконга всего 4,5 часа на самолете, прямым рейсом. Приморцы могут попытаться понравиться весьма симпатичной Гиги.

Напомним, гонконгский миллиардер Сесил Чао никак не может найти мужа для своей дочери Гиги. Чтобы выдать наследницу замуж, он даже готов приплатить жениху, однако желающих пока не наблюдается. Все дело в том, что Гиги предпочитает нетрадиционные сексуальные отношения, проще говоря – любит девушек. Но отец не теряет надежды выдать ее замуж!

Сама Гиги в интервью South China Morning Post: "Какую бы сумму ни предложил мой отец – не думаю, что это поможет найти мужчину, которого я сочту привлекательным". Хотя, по словам Гиги, она не против того, чтобы подружиться с человеком, который, получив крупную сумму, пожертвует деньги в ее благотворительный фонд.

Ее отец, в свою очередь, отмечает: "Я не хочу вмешиваться в частную жизнь дочери. Я просто надеюсь, что однажды она удачно выйдет замуж и родит детей, которые смогут унаследовать мой бизнес".

Сесил Чао настаивает на том, что его дочь до сих пор одинока. По его мнению, в возрасте 33 лет ей еще не поздно пересмотреть свои взгляды на семейную жизнь. Гиги отмечает, что у нее уже есть жена. Ранее сообщалось, что она заключила брак со своей подругой в Париже. Однако проблема в том, что в Гонконге однополые браки не признаются. В любом случае, по словам Гиги, она благодарна отцу за заботу и очень рада, что родитель хоть и по-своему, но желает ей счастья. "Мне повезло, что у меня такой любящий папочка. Его проявления отцовской любви – это так мило", – сказала она.

В 2012 году, когда бизнесмен впервые заявил о "вознаграждении" для будущего зятя, эти новости очень огорчили подругу Гиги, с которой они прожили девять лет. Девушка тогда попросила отца не делать больше подобных заявлений в прессе. После этого она еще несколько раз просила его прекратить. "Но что я могу поделать? В конце концов, мы с отцом живем каждый своей отдельной жизнью", – отметила она.

Гиги работает исполнительным директором в девелоперской компании отца. Она много времени уделяет работе в благотворительном фонде Faith in Love Foundation, который борется с бедностью. Кроме того, Гиги известна как защитница прав секс-меньшинств. Она является учредительницей правозащитного движения Big Love Alliance.

"Я понимаю, что отец любит меня, но он просто человек другого поколения, ему трудно понять представителей ЛГБТ-сообщества. В офисе мы с ним ведем дела, как обычно. На семейных праздниках мы обнимаемся и танцуем. И мы оба признаем, что не согласны только в вопросах брака и семейной жизни", – говорит Гиги. Вероятно, ее отец уверен, что деньги могут разрешить это противоречие.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.