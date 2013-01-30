Бронирование отеля в Таиланде через туроператоров на 70% дешевле, чем через Интернет

Самостоятельное бронирование номеров в гостиницах оказалось дороже, чем бронирование с помощью туроператоров, пишет издание epochtimes.ru .

Эксперты Ассоциации туроператоров России утверждают, что в основном по всем направлениям стоимость проживания в отелях у туроператоров ниже, чем при самостоятельном бронировании через booking.com.

Эксперты изучили цены номеров в отелях 4-5* в Таиланде, ОАЭ, Доминиканской Республике, Вьетнаме, Индии, Греции, Испании и Кипре и пришли к такому выводу: только для Вьетнама цены на проживание в отеле на booking.com ниже, чем у туроператоров.

Отели ОАЭ и Доминиканы лучше заказывать у туроператоров, так как это даёт экономию средств от 30 до 60%. Цены на номера в отелях Индии, Таиланда, Греции через туроператоров также стоят дешевле. Экономия при этом составляет от 3 до 30%, а в некоторых случаях отели в Таиланде у туроператоров оказываются на 70% дешевле, чем предлагает booking.com, пишет РИА "Новый Регион".

