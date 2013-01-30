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Бронирование отеля в Таиланде через туроператоров на 70% дешевле, чем через Интернет

30 Января 2013, 19:54 | В мире

Самостоятельное бронирование номеров в гостиницах оказалось дороже, чем бронирование с помощью туроператоров, пишет издание epochtimes.ru.

Эксперты Ассоциации туроператоров России утверждают, что в основном по всем направлениям стоимость проживания в отелях у туроператоров ниже, чем при самостоятельном бронировании через booking.com.

Эксперты изучили цены номеров в отелях 4-5* в Таиланде, ОАЭ, Доминиканской Республике, Вьетнаме, Индии, Греции, Испании и Кипре и пришли к такому выводу: только для Вьетнама цены на проживание в отеле на booking.com ниже, чем у туроператоров.

Отели ОАЭ и Доминиканы лучше заказывать у туроператоров, так как это даёт экономию средств от 30 до 60%. Цены на номера в отелях Индии, Таиланда, Греции через туроператоров также стоят дешевле. Экономия при этом составляет от 3 до 30%, а в некоторых случаях отели в Таиланде у туроператоров оказываются на 70% дешевле, чем предлагает booking.com, пишет РИА "Новый Регион".
 

Автор: РИА "Новый регион"
Теги: интеренет  Таиланд  туризм 



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Комментарии

  • Псевдоним21:38, 30.01.2013#

    Не надо лечить! Дешевле выходят только отели в ранге "помойка", а нормальный отель через них на 10-20% дороже, проверено неоднократно. Только те отели, которые выкуплены полностью и потом продаются в пакетных турах могут быть дешевле, а приличные фиг вам!

  • Псевдоним21:40, 30.01.2013#

    Статья в переводе на русский язык звучит так "мы все посмотрели и у нас лучше". А остальные, ка кдеиблы, должны поверить и ринутся к операторам. Да щазззз! Люди уже поняли, что кормить тупых и алчных туроператоров нет смысла и покупают отели сами, вот эти паразиты и всполошились.

  • Saurich21:53, 30.01.2013#

    Бронирование через турфирму уходит в прошлое. Технологии перемещения по миру изменились кардинально. Немного поддерживает бизнес турфирм только визовые препоны для России. Это мёртвый бизнес что бы мне не возразжали.

  • Псевдоним21:54, 30.01.2013#

    Реклама. . . . .

  • Псевдоним22:03, 30.01.2013#

    В этом году в Тай разница самостоятельной поездки ( перелет+страховка+нормальная 2 комнатная квартира) и тур путевки составила 40-50 штук. Не лечите народ, а лучше аппетиты умерте.

  • Псевдоним05:04, 01.02.2013#

    ложь. . . пиз. . . шь и провакация!

  • бабай20:20, 04.02.2013#

    ну да туроператор за свои деньги заказывает отели это реклама чистой воды

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