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Бронирование отеля в Таиланде через туроператоров на 70% дешевле, чем через Интернет
Самостоятельное бронирование номеров в гостиницах оказалось дороже, чем бронирование с помощью туроператоров, пишет издание epochtimes.ru.
Эксперты Ассоциации туроператоров России утверждают, что в основном по всем направлениям стоимость проживания в отелях у туроператоров ниже, чем при самостоятельном бронировании через booking.com.
Эксперты изучили цены номеров в отелях 4-5* в Таиланде, ОАЭ, Доминиканской Республике, Вьетнаме, Индии, Греции, Испании и Кипре и пришли к такому выводу: только для Вьетнама цены на проживание в отеле на booking.com ниже, чем у туроператоров.
Отели ОАЭ и Доминиканы лучше заказывать у туроператоров, так как это даёт экономию средств от 30 до 60%. Цены на номера в отелях Индии, Таиланда, Греции через туроператоров также стоят дешевле. Экономия при этом составляет от 3 до 30%, а в некоторых случаях отели в Таиланде у туроператоров оказываются на 70% дешевле, чем предлагает booking.com, пишет РИА "Новый Регион".
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Комментарии
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Псевдоним21:40, 30.01.2013#
Статья в переводе на русский язык звучит так "мы все посмотрели и у нас лучше". А остальные, ка кдеиблы, должны поверить и ринутся к операторам. Да щазззз! Люди уже поняли, что кормить тупых и алчных туроператоров нет смысла и покупают отели сами, вот эти паразиты и всполошились.
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Не надо лечить! Дешевле выходят только отели в ранге "помойка", а нормальный отель через них на 10-20% дороже, проверено неоднократно. Только те отели, которые выкуплены полностью и потом продаются в пакетных турах могут быть дешевле, а приличные фиг вам!