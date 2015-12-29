Бизнес-гороскоп на неделю: И без звезд понятно - в праздники, тратя деньги, не перестарайтесь!

Овен. В понедельник и вторник у вас будет шанс завершить год какой-либо удачной сделкой, а потом уже отправиться на каникулы. В выходные будут удачны покупки и приобретения. Однако не перестарайтесь, тратя деньги на развлечения.

Телец. Финансовое положение стабильно, но денежных поступлений пока не предвидится. Однако на праздники вам предстоят достаточно крупные расходы. Проверьте, всем ли близким вы подготовили подарки, чтобы избежать неловкой ситуации.

Близнецы. Ваши желания сейчас совпадают с вашими возможностями. Можете рассчитывать на годовую премию и ни в чем не отказывать ни себе, ни своим близким. Проведите праздники весело и разнообразно: купите билеты в театр, сходите на ледовое шоу, отправляйтесь в путешествие.

Рак. Эта неделя предрасполагает к затратам. Придется сделать необходимые закупки к праздничному застолью. А на каникулах вы вполне можете заняться ремонтом или изменением интерьера. Позвольте вашей фантазии воплотиться в жизнь.

Лев. Во вторник и среду решение финансовых вопросов может быть затруднено: рассеянность может завести вас во временный тупик. Не оставляйте покупки подарков для ваших близких на последний момент.

Дева. Постарайтесь быть экономнее и чуть притушите стремление к расточительности. Среда удачна для завершения всех накопившихся дел. Возможно получение прибыли, ваше ближайшее финансовое будущее представляется весьма перспективным.

Весы. Финансовое положение на этой неделе будет изменчиво. Звезды говорят, что появляющиеся у вас деньги долго в ваших руках не задержатся. Однако это лучше, чем проявление мелочности и жадности.

Скорпион. Финансовое положение еще более упрочится. В понедельник будут удачными деловые соглашения. Во вторник можете ожидать похвалу и премию от начальства. Праздники пройдут весело и интересно. И вас совсем даже не разорят.

Стрелец. В первой половине недели ожидаются новые финансовые поступления. Не смотря на относительное финансовое благополучие, лучше временно ограничить себя в расходах, а вот на детей и любимого человека денег жалеть не нужно.

Козерог. Во вторник вы можете получить дополнительный доход. В четверг придется немало потратить на необходимые к праздничному столу покупки. В субботу ожидайте приятный подарок от близких.

Водолей. В понедельник вероятны непредвиденные траты, будьте внимательны и осторожны. Цените свою работу, сейчас совсем не время ее менять. В субботу будут удачны покупки и небольшие приобретения для дома.

Рыбы. Будет неплохо, если вы проявите разумность в своих тратах и тем самым избежите денежных потерь. Не стоит слишком транжирить деньги с вашей кредитной карты. Воскресенье несколько изменит ваше финансовое положение в лучшую сторону.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.