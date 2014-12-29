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Рыбу в Приморье поделили в приказном порядке
В Приморском крае принят новый порядок распределения квот на добычу водных биоресурсов. Доли квот закрепляются между пользователями для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах Приморья на предстоящие рыбопромысловые сезоны.
Департамент рыбного хозяйства и водных биоресурсов края для осуществления промышленного рыболовства в 2015 году издал приказ о распределении квот добычи водных биологических ресурсов в бассейне озера Ханка и в реках бассейна залива Петра Великого и северного Приморья – без реки Раздольная.
«Издание приказа дает возможность бригадам промышленного лова плавно перейти из промыслового сезона 2014 года в сезон 2015. Уже с первых дней следующего года у приморских рыбаков будет возможность поставлять на прилавки торговых сетей края свежую парную пресноводную рыбу», - сообщил директор департамента Александр Передня.
Сильное похолодание вызвало быстрое становление льда на большинстве водоемов края. Это, в свою очередь, в значительной мере способствовало началу массового выхода на лед рыбаков-любителей с удебными орудиями лова. Вместе с тем, усилился и браконьерский прессинг на самые массовые виды рыбы – камбалу, навагу, красноперку, пеленгас, корюшку рыб амурского комплекса.
За ноябрь-декабрь текущего года по водоемам края уже проведено 11 рейдов межведомственных оперативных групп по охране водных биологических ресурсов, предотвращению браконьерства и профилактике правонарушений в области рыболовства. В состав оперативных групп, помимо сотрудников департамента, входили государственные инспекторы ПТУ Росрыболовства и Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, сотрудники краевого управления МВД России, а также общественные инспекторы рыбоохраны. В ходе рейдов вскрыто большое количество правонарушений с изъятием незаконных орудий.
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