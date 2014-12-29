Американские разведчики на работе следят за своими женами

Агентство национальной безопасности США рассекретило некоторые документы относительно проводимой спецслужбами слежки за предполагаемыми преступниками, и выяснилось, что сотрудники ведомства часто использовали служебное положение в личных целях и следили за гражданами, которые не были замешаны в незаконной деятельности.

Как пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Bloomberg, документы в целях безопасности сильно отредактированы: скрыты имена, даты и многие названия. Однако в отчетах все же можно прочитать, например, как одна из сотрудниц АНБ с помощью программ, предназначенных на слежки за преступниками, изучала телефонные звонки супруга. Один из офицеров ведомства организовал слежку за женой, которая работала за границей. По итогам расследования, его понизили в звании и временно снизили жалованье.

Другой служащий АНБ в течение месяца прослушивал телефон подруги-иностранки, заподозрив ее в измене.

А в одном случае сотрудник АНБ по ошибке потребовал установить слежку за самим собой, вместо предполагаемого иностранного агента.

ZRPRESS.RU, Владивосток.