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Приморские студенты представят Россию на Всемирной олимпиаде

29 Августа 2018, 12:43 | В мире

Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вошли в сборную России и выступят в финале Всемирной робототехнической олимпиады в Таиланде в ноябре 2018 года. По результатам учебно-тренировочных сборов в Иннополисе Михаил Лямаев, Даниил Горячкин (Школа естественных наук) и Михаил Ан (Инженерная школа) стали единственными представителями страны в продвинутой категории соревнований Advanced Robotics Challenge.

 «Наши студенты традиционно показывают высокие результаты на крупных робототехнических соревнованиях, — отметил директор Центра проектной деятельности ДВФУ Станислав Карпенко. — Современные тренды развития робототехники требуют новых компетенций будущих инженеров: не только знания теории и программирования, но также умения применять их на практике, а также широкий кругозор. Олимпиада — отличная возможность показать весь спектр инженерных навыков на международном уровне».

 Напомним, в июне 2018 года команда ДВФУ выиграла в финале Всероссийской робототехнической олимпиады, обойдя соперников из Москвы, Чебоксар и Сыктывкара. Автономный аппарат студентов лучше всех справился с заданиями роботизированной версии игры Tetris — Tetrastack: нашел, идентифицировал и уложил разноцветные фигуры — «тетракубы» — внутри специального вертикального прямоугольника.

 Подготовка к соревнованиям проходит в Центре проектной деятельности (ЦПД) университета при содействии компании DNS и Фонда поддержки технологического предпринимательства ДВФУ. Наставник команды, руководитель биоинженерного направления ЦПД Александр Бажин рассказал, что к всемирной олимпиаде студенты поработают над скоростью выполнения задач роботом, чтобы повысить максимальные баллы и бороться за победу.

 Всемирная робототехническая олимпиада (World Robot Olympiad, WRO) — одно из крупнейших международных событий в области образовательной робототехники для школьников и студентов. В 2017 году на WRO в Коста-Рике сборная России заняла первое место, завоевав пять золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: приморский край  студенты  ДВФУ  робототехника  Олимпиада 



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