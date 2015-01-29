Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Евросоюзе суд пока разрешил мужчинам мочиться стоя
Суд немецкого города Дюссельдорфа подтвердил право мужчин писать стоя, пишет газета «Золотой Рог» со ссылкой на Independent. Такое решение принято в ответ на жалобу хозяйки дома, которая требовала компенсацию €1,9 тыс. за разводы от мочи на полу в туалете. Судья Стефан Ханк в удовлетворении иска отказал, так как справлять нужду стоя для мужчин является культурной нормой.
В Германии давно спорят о том, могут ли мужчины писать стоя. В некоторых уборных в кафе, кинотеатрах и даже в частных домах висят предупреждения о том, что мужчинам справлять малую нужду стоя запрещено, потому что брызги. Они сопровождаются рисунками, демонстрирующими мужчинам, как именно мочиться в сидячем положении. В некоторых общественных туалетах действует прямой запрет.
Для тех, кто следует подобным указаниям, не желая выслушивать обвинения, немцы часто называют подкаблучниками и придумали даже для них слово "sitzpinkler" (зицпинклер - немужское поведение).
Споры продолжались, пока дело не дошло до денег. Арендодатель отказывался вернуть €1,9 тыс. из залога в €3 тыс. арендатору квартиры, так как брызги его мочи сделали мраморный пол в уборной "менее сияющим". Судья отверг эту аргументацию, а заодно создан судебный прецедент относительно права мужчин мочиться стоя.
Также судья Ханк посоветовал мужчинам-традиционалистам, которые придерживаются привычного метода справления малой нужды, быть готовыми к возможным скандалам с соседями. И заметил, что они должны учитывать интересы своих соседей, особенно женщин.
Кстати, в некоторых странах Евросоюза в детских учреждениях мальчиков также заставляют писать сидя, поскольку в Европе принят курс на максимальное выравнивание гендерных различий. Мальчиков тем самым «уравнивают» в поведение с девочками еще с раннего возраста.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Приморские студенты представят Россию на Всемирной олимпиаде
- Бизнес-гороскоп: Весам придется хорошо взвешивать свои дела
- Девам сейчас лучше сильно не тратиться
- Бизнес-гороскоп на неделю: Овнам стоит хорошо пережевывать полученную информацию
- Бизнес-гороскоп: Львы будут сытые и довольные
- Бизнес-гороскоп: Овнам перепадет "левое" сено
- Бизнес-гороскоп: Тельцам перепадет немного денежного "корма"
- Бизнес-гороскоп: Козерогам придется много работать и мало тратить
- Военная база России на Красном море поможет Владивостоку
- Бизнес-гороскоп: Стрельцам стоит четко видеть цель
Новости раздела
- Приморские студенты представят Россию на Всемирной олимпиаде
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Бизнес-гороскоп: Весам придется хорошо взвешивать свои дела
- Девам сейчас лучше сильно не тратиться
- Бизнес-гороскоп на неделю: Овнам стоит хорошо пережевывать полученную информацию
- Глава Facebook также решил во всех своих провалах обвинять Россию
- Бизнес-гороскоп: Львы будут сытые и довольные
- Американские СМИ получили указание не замечать Путина при составлении рейтингов
- Бизнес-гороскоп: Овнам перепадет "левое" сено
- Американцы не дали двум Кореям начать диалог
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Как избавиться от машины, которую невозможно продать
- Столичный пенсионер богаче приморского в среднем на треть
- ФАС сочла физическим недостатком миниатюрный размер женской груди
- Китайцы добрались до рыбных запасов озера Ханка
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
Тьфу, бл, пи. . . сы!