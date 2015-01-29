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В Евросоюзе суд пока разрешил мужчинам мочиться стоя

29 Января 2015, 09:28 | В мире

Суд немецкого города Дюссельдорфа подтвердил право мужчин писать стоя, пишет газета «Золотой Рог» со ссылкой на Independent. Такое решение принято в ответ на жалобу хозяйки дома, которая требовала компенсацию €1,9 тыс. за разводы от мочи на полу в туалете. Судья Стефан Ханк в удовлетворении иска отказал, так как справлять нужду стоя для мужчин является культурной нормой.

В Германии давно спорят о том, могут ли мужчины писать стоя. В некоторых уборных в кафе, кинотеатрах и даже в частных домах висят предупреждения о том, что мужчинам справлять малую нужду стоя запрещено, потому что брызги. Они сопровождаются рисунками, демонстрирующими мужчинам, как именно мочиться в сидячем положении. В некоторых общественных туалетах действует прямой запрет.

Для тех, кто следует подобным указаниям, не желая выслушивать обвинения, немцы часто называют подкаблучниками и придумали даже для них слово "sitzpinkler" (зицпинклер - немужское поведение).

Споры продолжались, пока дело не дошло до денег. Арендодатель отказывался вернуть €1,9 тыс. из залога в €3 тыс. арендатору квартиры, так как брызги его мочи сделали мраморный пол в уборной "менее сияющим". Судья отверг эту аргументацию, а заодно создан судебный прецедент относительно права мужчин мочиться стоя.

Также судья Ханк посоветовал мужчинам-традиционалистам, которые придерживаются привычного метода справления малой нужды, быть готовыми к возможным скандалам с соседями. И заметил, что они должны учитывать интересы своих соседей, особенно женщин.

Кстати, в некоторых странах Евросоюза в детских учреждениях мальчиков также заставляют писать сидя, поскольку в Европе принят курс на максимальное выравнивание гендерных различий. Мальчиков тем самым «уравнивают» в поведение с девочками еще с раннего возраста.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

 


 
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Теги: Евросоюз  писсуар  суд  туалет 



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