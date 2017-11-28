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Военная база России на Красном море поможет Владивостоку

28 Ноября 2017, 17:09 | В мире

У России может появиться военная база в стратегически важной точке мира

Президент Судана обсудил с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу создание российской военной базы на Красном море, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Кроме того, суданский лидер Омар аль-Башир обсудил с президентом возможность приобретения истребителей Су-30 и Су-35. Также у страны есть интерес к зенитным ракетным комплексам С-300, уточнил аль-Башир.

Военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что России выгодно создание базы на этой территории:

«Дело в том, что Красное море — это один из важнейших путей не только торговых, но это то море, где действуют сомалийские пираты. Защищать наши суда, которые следуют с грузом из Владивостока в Европу, из Европы во Владивосток и в другие города и порты Южной Азии, необходимо. Но, чтобы защищать их, мы должны иметь пункты базирования для наших военных кораблей. Потому что, если мы все время находимся в море, корабли вырабатывают свои ресурсы и быстрее приходят в негодность. Поэтому мы должны иметь базы для ремонта, для пополнения запасов продовольствия, воды, топлива, масел и так далее. Это один вопрос. Второй вопрос — Судан находится в районе Северной Африки и Ближнего Востока, там, где сегодня происходят основные конфликты мировые. И, естественно, Россия заинтересована в том, чтобы эти конфликты гасить и поддерживать мир на этой территории. Чтобы поддерживать мир, к сожалению, приходится применять военную силу, и военная сила, присутствие России в этом регионе — это стабилизирующее присутствие, ну так же, как мы присутствуем в Сирии — в Тартусе на Средиземном море».

Президент Судана на этой неделе впервые прибыл с визитом в Россию. На встрече с Владимиром Путиным Омар аль-Башир заявил, что его страна нуждается в защите «от агрессивного действия США».

Первый зампред комитета верхней палаты парламента по обороне и безопасности Франц Клинцевич, как сообщает РИА Новости, уточнил, что решение о создании в Судане российской военной базы будет принимать Путин как верховный главнокомандующий. «Но лично я не вижу причин, по которым Россия может отклонить предложение суданской стороны, если таковое последует», — сказал Клинцевич.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: минобороны  база  су-30  красное море  Путин  шойгу  ВМФ  Су-35  судан  президент 



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