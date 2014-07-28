Десять конгрессменов США предложили признать Украину своим военным союзником

Десять конгрессменов как от Демократической, так и Республиканской партий внесли в нижнюю палату представителей законопроект, предлагающий признать Украину военным союзником США. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов документа, республиканца от Пенсильвании Джима Герлака.

Как сообщают СМИ, законопроект призывает президента США Барака Обаму предоставить правительству Украины помощь в области безопасности и разведки. «Также, что важно, наш законопроект призывает признать Украину основным союзником вне НАТО, чтобы на временной основе предоставить необходимые ресурсы и безопасность, которую НАТО обеспечивает странам-членам», - заявил Герлак.

Напомним, 21 июля, президент Украины Петр Порошенко в интервью CNN заявил, что при неэффективности санкций против России Киев имеет основания для обращения в Конгресс США о предоставлении Украине специального статуса - главного союзника вне блока НАТО, какой имеют Израиль, Австралия и Филиппины. По его словам, это необходимо "для решения проблем безопасности".

«Это угроза для всего мира, это не конфликт в Украине, - сказал Порошенко. - Мир должен найти правильный ответ на действия террористов».