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Десять конгрессменов США предложили признать Украину своим военным союзником

28 Июля 2014, 17:26 | В мире

Десять конгрессменов как от Демократической, так и Республиканской партий внесли в нижнюю палату представителей законопроект, предлагающий признать Украину военным союзником США. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов документа, республиканца от Пенсильвании Джима Герлака.

Как сообщают СМИ, законопроект призывает президента США Барака Обаму предоставить правительству Украины помощь в области безопасности и разведки. «Также, что важно, наш законопроект призывает признать Украину основным союзником вне НАТО, чтобы на временной основе предоставить необходимые ресурсы и безопасность, которую НАТО обеспечивает странам-членам», - заявил Герлак.

Напомним, 21 июля, президент Украины Петр Порошенко в интервью CNN заявил, что при неэффективности санкций против России Киев имеет основания для обращения в Конгресс США о предоставлении Украине специального статуса - главного союзника вне блока НАТО, какой имеют Израиль, Австралия и Филиппины. По его словам, это необходимо "для решения проблем безопасности".

«Это угроза для всего мира, это не конфликт в Украине, - сказал Порошенко. - Мир должен найти правильный ответ на действия террористов».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: разведка  конгресс  Украина  военная помощь  США  война 



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