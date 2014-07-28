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Российские чиновники съели в Суйфеньхэ самый длинный шашлык в мире
28 Июля 2014, 14:03 | В мире
В приграничном городе Суйфеньхэ приготовили самый длинный шашлык в мире длиной 112.374 метра, сообщает экономическая газета провинции Хэйлунцзян.
Приготовление этого кулинарного чуда проходило в парке Северного моря в жарочном шкафу, который размещался в обычных железнодорожных рельсах. Потрачено 300 кг свинины и более 100 ящиков углей.
Примечательно, что в акции учувствовали не только китайские, но и российские граждане – чиновники администрации одного из регионов ДФО. Чиновникам какого именно из регионов удалось принять участие в поглощении супер шашлыка газета не сообщает.
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