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Вьетнам сохраняет для граждан России безвизовый въезд на 15 дней
28 Июля 2013, 18:27 | В мире
Правительство Вьетнама решило сохранить для граждан России право безвизового въезда в страну на срок, не превышающий 15 суток, вне зависимости от цели поездки, говорится на официальном сайте МИД РФ.
Безвизовый режим был введен с 1 января 2009 года и стал весомым фактором активного увеличения туристического потока из России во Вьетнам, который по итогам 2012 года достиг почти 200 тыс человек, пишет РИА "Новый Регион".
Автор: РИА "Новый регион"
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