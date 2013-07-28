Вьетнам сохраняет для граждан России безвизовый въезд на 15 дней

Правительство Вьетнама решило сохранить для граждан России право безвизового въезда в страну на срок, не превышающий 15 суток, вне зависимости от цели поездки, говорится на официальном сайте МИД РФ.



Безвизовый режим был введен с 1 января 2009 года и стал весомым фактором активного увеличения туристического потока из России во Вьетнам, который по итогам 2012 года достиг почти 200 тыс человек, пишет РИА "Новый Регион".

