Бизнес-гороскоп: Рыбам не стоит клевать на заманчивую наживку

ОВЕН. Понедельник - удачный день для заключения договоров и сделок. Во вторник при необходимости вы можете рассчитывать на помощь коллег. В среду проявите осторожность в финансовых вопросах, не попадитесь на крючок. Не исключено, что придется выбирать: получить выгоду или сохранить свою репутацию. В субботу возможны приятные траты.

ТЕЛЕЦ. В начале недели вас порадуют новые денежные поступления. Во вторник или в среду вы можете обрести новых надежных партнеров в сфере финансов и бизнеса. В субботу будут удачными необходимые покупки и приобретения для дома и семьи.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет прибыль и денежные поступления на этой неделе. Желание потрать деньги лучше всего удовлетворить покупкой чего-то нужного, не только вам. Это может быть крупная бытовая техника или даже автомобиль. Однако внимательно изучите условия автокредита.

РАК. Эта неделя обещает быть довольно успешной. Вероятно получение премии или повышение заработной платы. Подумайте, куда можно выгодно вложить ваши деньги, или потратьте их на отпуск. Но только не спускайте сразу на всякие мелочи и развлечения.

ЛЕВ. Не забывайте своевременно оплачивать коммунальные счета. Финансовое положение достаточно стабильно, но вас ситуация не вполне устраивает. Потерпите немного, воздержитесь от крупной покупки. Скоро у вас появится новый источник дохода.

ДЕВА. Во вторник от партнеров может поступить предложение, от которого можно ожидать прибыли. Ваши работоспособность и упорство принесут свои результаты в виде поощрения или увеличения зарплаты. В четерг важно не спорить с начальством.

ВЕСЫ. Сейчас особенно шиковать вам не стоит. Финансовое положение стабильно, но вряд ли можно ждать большой прибыли и роста зарплаты в ближайшее время. Не исключено, что вам придется работать в выходные.

СКОРПИОН. Благоприятная неделя для заключения сделок, контрактов, покупок. Постарайтесь все продумать и не упускать истинно выгодных предложений. В среду можно ожидать дополнительную прибыль и возвращение прежних долгов.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник или среду могут возникнуть финансовые разногласия с новыми партнерами. Родственники могут попасть в затруднительное положение, и им может понадобиться ваша помощь. Не жадничайте. В конце недели звезды обещают вам прибыль и выгоду.

КОЗЕРОГ. Не ждите похвалы и премии от начальства, просто работайте хорошо. Особенно не экономьте деньги, однако о сохранности кошелька в целом желательно позаботиться. В среду вероятны финансовые поступления. Четверг благоприятен для начала нового проекта или заключения важной сделки.

ВОДОЛЕЙ. Стабильность в финансовом вопросе позволит реализовать ваши замыслы. Желательно не перемещаться по городу с крупной суммой денег. Пользуйтесь банковскими картами. В четверг у бизнесменов намечаются новые сделки, которые принесут ожидаемую прибыль.

РЫБЫ. Постарайтесь отнестись скептически к новому заманчивому предложению, оно может принести потери. Берегите свой кошелек. Не тратьте деньги на ненужные вещи, пусть даже вам их усиленно рекламируют и советуют.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio. Газета «Золотой Рог», Владивосток.