Китайские закусочные приманивают клиентов опийным маком

У секретов китайской кухни есть и шокирующие.

Выяснилось, что многочисленные пекинские закусочные добавляют в свои блюда купленный из-под полы опийный мак, чтобы у клиентов появлялась зависимость, и они приходили к ним еще.



По данным пекинской газеты "Новая столица", приводящей свидетельство шеф-повара Го, который занимается своим делом более 20 лет, сейчас столовые уже не осмеливаются, как раньше, класть в блюда ломтики опийного мака, а используют маковый порошок.



По его словам, этот порошок не только улучшает вкус, но и вызывает зависимость у клиентов, при этом они сами этого не осознают.



Несмотря на запрет, маковый порошок можно купить на многих пекинских оптовых рынках. Журналист подошел к лоточнице на рынке в районе Дасин, и по его просьбе продавщица достала красный пакетик с высушенными коробочками опийного мака. 500 грамм стоит 450 юаней ($71).



Продавщица сказала, что продают его практически все лоточники, но обычно только знакомым клиентам. Среди этих клиентов большинство являются снабженцами столовых и других заведений общепита. Поставляют эту продукцию из северо-восточных провинций или же провинции Шаньдун. На другом рынке на улице Даян также можно без труда приобрести опийный мак, но там продают в основном порошок, передает Центральноазиатская новостная служба.



Представитель отдела по борьбе с наркотиками пекинского управления общественной безопасности пообещал проверить эту информацию, и если она подтвердится, то "арестовать и строго наказать" нарушителей.



Стоит добавить, что блюда в китайских столовых и небольших кафе делаются из некачественного сырья с чрезмерным использованием химических добавок, используется также мясо умерших от болезней животных. Цель одна — снижение себестоимости и получение максимально возможной выгоды.



В мае сообщалось, что в КНР 904 человека были арестованы за причастность к производству фальшивого мяса. Как сообщило министерство общественной безопасности страны, под видом говядины и баранины продавали мясо крыс и лис, пишет ИА "Росбалт".



