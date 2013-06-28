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Китайские закусочные приманивают клиентов опийным маком

28 Июня 2013, 11:25 | В мире

У секретов китайской кухни есть и шокирующие.

Выяснилось, что многочисленные пекинские закусочные добавляют в свои блюда купленный из-под полы опийный мак, чтобы у клиентов появлялась зависимость, и они приходили к ним еще.

По данным пекинской газеты "Новая столица", приводящей свидетельство шеф-повара Го, который занимается своим делом более 20 лет, сейчас столовые уже не осмеливаются, как раньше, класть в блюда ломтики опийного мака, а используют маковый порошок.

По его словам, этот порошок не только улучшает вкус, но и вызывает зависимость у клиентов, при этом они сами этого не осознают.

Несмотря на запрет, маковый порошок можно купить на многих пекинских оптовых рынках. Журналист подошел к лоточнице на рынке в районе Дасин, и по его просьбе продавщица достала красный пакетик с высушенными коробочками опийного мака. 500 грамм стоит 450 юаней ($71).

Продавщица сказала, что продают его практически все лоточники, но обычно только знакомым клиентам. Среди этих клиентов большинство являются снабженцами столовых и других заведений общепита. Поставляют эту продукцию из северо-восточных провинций или же провинции Шаньдун. На другом рынке на улице Даян также можно без труда приобрести опийный мак, но там продают в основном порошок, передает Центральноазиатская новостная служба.

Представитель отдела по борьбе с наркотиками пекинского управления общественной безопасности пообещал проверить эту информацию, и если она подтвердится, то "арестовать и строго наказать" нарушителей.

Стоит добавить, что блюда в китайских столовых и небольших кафе делаются из некачественного сырья с чрезмерным использованием химических добавок, используется также мясо умерших от болезней животных. Цель одна — снижение себестоимости и получение максимально возможной выгоды.

В мае сообщалось, что в КНР 904 человека были арестованы за причастность к производству фальшивого мяса. Как сообщило министерство общественной безопасности страны, под видом говядины и баранины продавали мясо крыс и лис, пишет ИА "Росбалт".

 

Автор: ИА "Росбалт"
Теги: туризм  китай 



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Комментарии

  • Последний бровеносец11:40, 28.06.2013#

    А в своем общепите слабО осмотреться? Давно шаурму из собачек не кушали-с? В чужом глазу, как говориться, бревна не видно.

  • Псевдоним11:52, 28.06.2013#

    ахаха, не ходите дети в африку гулять! в африке гориллы, злые крокодилы, будут вас дурить опиумом кормить! какой опиум ел автор статьи остается загадкой. . .

  • Псевдоним15:50, 28.06.2013#

    вы в наши чуфаньке сходите там не лучше. кормят мясом больных собак и бомжей.

  • Псевдоним17:48, 29.06.2013#

    лично меня китайская кухня приманивает доступной ценой

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