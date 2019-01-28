Рейтинг доверия Владимиру Путину обновил исторический минимум

Еще никогда поддержка народом президента не была такой низкой

Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до 32,8%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 62% опрошенных.

Динамику личного доверия к Владимиру Путину (занимал пост президента с 2000 по 2008 годы, а затем с 2012 года; в 2008–2012 был премьер-министром), ВЦИОМ публикует на своем сайте. Там есть данные с января 2006 года. Но до 2006 года, как ранее рассказывал глава ВЦИОМа Валерий Федоров «РИА Новости», исторический минимум рейтинга Владимира Путина (с начала измерений в 2000 году) составлял 45%. Таким образом, сегодняшний рейтинг — рекордно низкий.

В рейтинге доверия политикам второе место в списке удерживает министр обороны Сергей Шойгу (13,4%), третье место — глава МИД Сергей Лавров (13,1%). Положительную оценку работы премьер-министру Дмитрию Медведеву поставили 33,7%, в целом кабинету министров — 37,7% опрошенных.

Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» по результатам опросов 14 — 20 января составил 32,7%, КПРФ — 16,3%, ЛДПР — 12%, «Справедливой России» — 6,3%.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 14 по 20 января методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек. Статистическая погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.