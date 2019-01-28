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Рейтинг доверия Владимиру Путину обновил исторический минимум

28 Января 2019, 08:21 | В мире

Еще никогда поддержка народом президента не была такой низкой

Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до 32,8%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 62% опрошенных.

Динамику личного доверия к Владимиру Путину (занимал пост президента с 2000 по 2008 годы, а затем с 2012 года; в 2008–2012 был премьер-министром), ВЦИОМ публикует на своем сайте. Там есть данные с января 2006 года. Но до 2006 года, как ранее рассказывал глава ВЦИОМа Валерий Федоров «РИА Новости», исторический минимум рейтинга Владимира Путина (с начала измерений в 2000 году) составлял 45%. Таким образом, сегодняшний рейтинг — рекордно низкий.

В рейтинге доверия политикам второе место в списке удерживает министр обороны Сергей Шойгу (13,4%), третье место — глава МИД Сергей Лавров (13,1%). Положительную оценку работы премьер-министру Дмитрию Медведеву поставили 33,7%, в целом кабинету министров — 37,7% опрошенных.

Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» по результатам опросов 14 — 20 января составил 32,7%, КПРФ — 16,3%, ЛДПР — 12%, «Справедливой России» — 6,3%.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 14 по 20 января методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек. Статистическая погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: Путин  ВЦИОМ  поддержка 






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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј08:44, 28.01.2019#

    Проведите выборы еще раз и ослы опять за него проголосуют . . . .

  • Иванов Сергей Парфирьевич08:50, 28.01.2019#

    Есть в мире люди понимающие путина и его помощь, это конечно мадуры, ыны, временами сашки лукашенки, но в основном, его конечно несут на матах. Чтобы поднять рейтинг, путину нужно дать мадуре еще 17 лярдов баксов и забыть про них, списать со всех друзей 130 лярдов и задушить налогами своих граждан и только таким образом путин может поднять свой рейтинг и приблизить час встречи со своим другом товарищем Уго Чавесом и Колей Чеушеску.

  • дед09:02, 28.01.2019#

    Как ни стараются лизоблюды доказать, что он не при делах, но всё больше людей начинают понимать, кто в стране главная крыша всего этого жулья.

  • Анонино09:12, 28.01.2019#

    Сидим на нефти, а цены только вгору, путин молодец чё

  • Псевдоним09:58, 28.01.2019#

    Почитайте ответ Чубайсу Илларионова-бывшего советника Путина который пришелся не ко двору этой власти. Суть ответа заключается в том, что все постулаты Чубайса о энергорасточительности и необходимости роста стоимости электроэнергии вранье Чубайса или самой власти. И такой "экономический" блок правит страной. Назовите в правительстве и управленческом аппарате пару удавшихся производственников с государственным мышлением открыв сайт правительства. Продолжение Гайдаровских времен-все бывшие коммунисты комсомольцы и пр. приспособленцы не забившие ни одного гвоздя и не заработавшие ни рубля свои трудом. В правительство надо брать "российских Трампов", а о"хлестаковых" Чубайсов и подобных забыть как о кошмарном сне.

  • Р В Р’В10:01, 28.01.2019#

    он засланый агент немцев . когда вы поймете что рулят немцы у нас

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