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Рейтинг доверия Владимиру Путину обновил исторический минимум
Еще никогда поддержка народом президента не была такой низкой
Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до 32,8%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 62% опрошенных.
Динамику личного доверия к Владимиру Путину (занимал пост президента с 2000 по 2008 годы, а затем с 2012 года; в 2008–2012 был премьер-министром), ВЦИОМ публикует на своем сайте. Там есть данные с января 2006 года. Но до 2006 года, как ранее рассказывал глава ВЦИОМа Валерий Федоров «РИА Новости», исторический минимум рейтинга Владимира Путина (с начала измерений в 2000 году) составлял 45%. Таким образом, сегодняшний рейтинг — рекордно низкий.
В рейтинге доверия политикам второе место в списке удерживает министр обороны Сергей Шойгу (13,4%), третье место — глава МИД Сергей Лавров (13,1%). Положительную оценку работы премьер-министру Дмитрию Медведеву поставили 33,7%, в целом кабинету министров — 37,7% опрошенных.
Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» по результатам опросов 14 — 20 января составил 32,7%, КПРФ — 16,3%, ЛДПР — 12%, «Справедливой России» — 6,3%.
Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 14 по 20 января методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек. Статистическая погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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Иванов Сергей Парфирьевич08:50, 28.01.2019#
Есть в мире люди понимающие путина и его помощь, это конечно мадуры, ыны, временами сашки лукашенки, но в основном, его конечно несут на матах. Чтобы поднять рейтинг, путину нужно дать мадуре еще 17 лярдов баксов и забыть про них, списать со всех друзей 130 лярдов и задушить налогами своих граждан и только таким образом путин может поднять свой рейтинг и приблизить час встречи со своим другом товарищем Уго Чавесом и Колей Чеушеску.
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Псевдоним09:58, 28.01.2019#
Почитайте ответ Чубайсу Илларионова-бывшего советника Путина который пришелся не ко двору этой власти. Суть ответа заключается в том, что все постулаты Чубайса о энергорасточительности и необходимости роста стоимости электроэнергии вранье Чубайса или самой власти. И такой "экономический" блок правит страной. Назовите в правительстве и управленческом аппарате пару удавшихся производственников с государственным мышлением открыв сайт правительства. Продолжение Гайдаровских времен-все бывшие коммунисты комсомольцы и пр. приспособленцы не забившие ни одного гвоздя и не заработавшие ни рубля свои трудом. В правительство надо брать "российских Трампов", а о"хлестаковых" Чубайсов и подобных забыть как о кошмарном сне.
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