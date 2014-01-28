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Японские инженеры придумали кошелек Living wallet, который умеет убегать от хозяина
Гаджет синхронизируется с приложением-планировщиком личного бюджета в мобильном устройстве владельца и собирает информацию о его привычках, касающихся покупок, сообщает портал Wapstat.info.
После того, как устройство выучит и проанализирует всю информацию, оно принимает решение, стоит ли его хозяину делать очередную покупку, сообщает ТСН.
Если деньги владельца подходят к концу, в устройстве запускаются защитные механизмы. Сначала бумажник постарается «уехать», а если его схватить и обездвижить, он начнет «кричать». В крайнем случае бумажник начнет рассылать SMS-сообщения с просьбой о помощи маме или любому другому человеку, указанному заранее. Если же денег на счете владельца достаточно, кошелек дает полезные советы.
Пока неизвестно, поступит ли «умный» кошелек в продажу. На сайте разработчиков об этом еще ничего не сказано.
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