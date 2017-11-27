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Бизнес-гороскоп: Стрельцам стоит четко видеть цель
Гороскоп на неделю с 28 ноября по 3 декабря
ОВЕН. Ваши грандиозные планы застряли на полпути, и причина - явная нехватка денежных средств. Однако к середине недели ситуация может измениться в лучшую сторону. В пятницу благоприятны покупки и приобретения. Но не стоит проводить в магазинах целый день.
ТЕЛЕЦ. Чем меньше вы будете суетиться, тем больше вы успеете сделать. В среду вообще оставьте служебное рвение в покое, оно не даст ощутимых финансовых результатов. В пятницу можно ожидать улучшения материального положения.
БЛИЗНЕЦЫ. Финансовое положение стабильно. Но вам скучно заниматься чем-то одним. Не исключено, что вам предложат интересную подработку. К тому же она принесет прибыль. Отложите деньги на новогодние праздники, они уже не за горами.
РАК. В понедельник проявите осторожность и предусмотрительность, не стоит обольщаться и верить в деловых вопросах на слово. В четверг вас ждет прибыль или премия. В целом неделя стабильна в финансовом плане, но желательно не увлекаться посторонними делами в ущерб работе.
ЛЕВ. Самый опасный день на этой неделе - вторник. Стоит проявить осмотрительность - лучше в этот день не принимать серьезных решений и не сорить деньгами. Это позволит избежать искушений и ошибок. В остальные дни вашей финансовой стабильности ничего не грозит.
ДЕВА. Ваши планы, касающиеся бизнеса, будут одобрены и оценены по достоинству, только договоры лучше начинать подписывать не ранее среды. Ваши оппоненты могут строить козни, но вскоре ситуация сложится в вашу пользу. В четверг ждите финансовых поступлений. В воскресенье вероятны незапланированные расходы.
ВЕСЫ. На этой неделе желательно отложить все рискованные финансовые дела. Во вторник не назначайте важных встреч, в среду не исключено недопонимание с коллегами и начальством. Пятница - хороший день для заключения сделок и оформления деловых контрактов.
СКОРПИОН. Вас может посетить острое желание немедленно прибрести что-нибудь дорогостоящее, что серьезно скажется на бюджете. Впрочем, вы сейчас можете себе это позволить. Ваши финансовые дела идут в гору. Ваши таланты оценят по достоинству. Поступят весьма прибыльные предложения.
СТРЕЛЕЦ. Особых проблем в сфере финансовой деятельности в эти дни не намечается. Но, чтобы вам хватило денег на осуществление задуманного, необходимо очень четко понимать, сколько вам их действительно нужно. Отсутствие же расчетов может привести к бесполезным тратам. В четверг вы можете получить финансовую поддержку извне.
КОЗЕРОГ. В понедельник и вторник вам придется бороться за справедливость и отстаивать свои интересы в финансовой сфере. Во второй половине недели ваши идеи будут востребованы и принесут вам прибыль. Но постарайтесь не болтать лишнего с коллегами.
ВОДОЛЕЙ. Финансовое положение вполне стабильно. Но денежные поступления пока незначительны. В четверг будут удачны покупки и приобретения. Вероятно, в пятницу может поступить предложение о дополнительном заработке или новой работе, над которым стоит поразмыслить.
РЫБЫ. В среду могут оказаться удачными весьма рискованные действия в профессиональной сфере, а вот в пятницу вам необходимо проявить осторожность, берегите свои деньги. В субботу вероятны неожиданные денежные поступления, но не пытайтесь получить еще больше, иначе есть вероятность все потерять.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
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