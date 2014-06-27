Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В футбольной Бразилии клиенты ВТБ24 оставили более миллиона долларов
Российский болельщик, поехавший на ЧМ по футболу с пластиковой картой ВТБ24, ежедневно тратит в Бразилии более 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ВТБ24.
В дни мундиаля по картам ВТБ24 в Бразилии ежедневно совершается около 100 транзакций. Основные категории расходов: посещение ресторанов и баров, проживание, приобретение авиабилетов, шоппинг и покупка сувениров.
Всего в 2014 году Бразилию посетило свыше 1 тыс. клиентов ВТБ24, четверть из них – во время чемпионата мира. Общий объем безналичных платежей превысил 40 млн рублей ($1,2 млн).
Согласно опросу, проведенному ВТБ24 накануне мундиаля, наиболее ожидаемый результат нашей сборной на турнире – выход из группы (около 35%). Однако более 50% клиентов банка ждут от сборной России прохода в четвертьфинал и выше.
Фаворитом чемпионата мира клиенты ВТБ24 назвали страну-хозяйку — Бразилию (37%). 22% отдали предпочтение Испании, которая уже точно не выиграет чемпионат из-за неудачного выступления на групповом этапе. 17% клиентов ВТБ24 ставят на сборную Германии.
Новости тематики
- Бизнес-гороскоп на неделю: Овнам стоит хорошо пережевывать полученную информацию
- Бизнес-гороскоп: Львы будут сытые и довольные
- Бизнес-гороскоп: Овнам перепадет "левое" сено
- Бизнес-гороскоп: Тельцам перепадет немного денежного "корма"
- Бизнес-гороскоп: Козерогам придется много работать и мало тратить
- Военная база России на Красном море поможет Владивостоку
- Бизнес-гороскоп: Стрельцам стоит четко видеть цель
- Бизнес-гороскоп на неделю: Скорпионам дадут премию! А куда деваться…
- Бизнес-Гороскоп: Девы будут при деньгах
- Бизнес-гороскоп: Ракам придется хорошо поползать в поисках денег
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп на неделю: Овнам стоит хорошо пережевывать полученную информацию
- Глава Facebook также решил во всех своих провалах обвинять Россию
- Бизнес-гороскоп: Львы будут сытые и довольные
- Американские СМИ получили указание не замечать Путина при составлении рейтингов
- Бизнес-гороскоп: Овнам перепадет "левое" сено
- Американцы не дали двум Кореям начать диалог
- Бизнес-гороскоп: Тельцам перепадет немного денежного "корма"
- Бизнес-гороскоп: Козерогам придется много работать и мало тратить
- Китайцы мечтают жениться на русских красавицах
- Военная база России на Красном море поможет Владивостоку
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Сахалин в ожидании нового Чехова