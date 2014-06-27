www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.08 р. 100 JPY: 56.72 р.
EUR: 73.75 р. 10 CNY: 93.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

В футбольной Бразилии клиенты ВТБ24 оставили более миллиона долларов

27 Июня 2014, 17:48 | В мире

Российский болельщик, поехавший на ЧМ по футболу с пластиковой картой ВТБ24, ежедневно тратит в Бразилии более 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ВТБ24.

В дни мундиаля по картам ВТБ24 в Бразилии ежедневно совершается около 100 транзакций. Основные категории расходов: посещение ресторанов и баров, проживание, приобретение авиабилетов, шоппинг и покупка сувениров.

Всего в 2014 году Бразилию посетило свыше 1 тыс. клиентов ВТБ24, четверть из них – во время чемпионата мира. Общий объем безналичных платежей превысил 40 млн рублей ($1,2 млн).

Согласно опросу, проведенному ВТБ24 накануне мундиаля, наиболее ожидаемый результат нашей сборной на турнире – выход из группы (около 35%). Однако более 50% клиентов банка ждут от сборной России прохода в четвертьфинал и выше.

Фаворитом чемпионата мира клиенты ВТБ24 назвали страну-хозяйку — Бразилию (37%). 22% отдали предпочтение Испании, которая уже точно не выиграет чемпионат из-за неудачного выступления на групповом этапе. 17% клиентов ВТБ24 ставят на сборную Германии.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: футбол 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru