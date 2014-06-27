В футбольной Бразилии клиенты ВТБ24 оставили более миллиона долларов

Российский болельщик, поехавший на ЧМ по футболу с пластиковой картой ВТБ24, ежедневно тратит в Бразилии более 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ВТБ24.

В дни мундиаля по картам ВТБ24 в Бразилии ежедневно совершается около 100 транзакций. Основные категории расходов: посещение ресторанов и баров, проживание, приобретение авиабилетов, шоппинг и покупка сувениров.

Всего в 2014 году Бразилию посетило свыше 1 тыс. клиентов ВТБ24, четверть из них – во время чемпионата мира. Общий объем безналичных платежей превысил 40 млн рублей ($1,2 млн).

Согласно опросу, проведенному ВТБ24 накануне мундиаля, наиболее ожидаемый результат нашей сборной на турнире – выход из группы (около 35%). Однако более 50% клиентов банка ждут от сборной России прохода в четвертьфинал и выше.

Фаворитом чемпионата мира клиенты ВТБ24 назвали страну-хозяйку — Бразилию (37%). 22% отдали предпочтение Испании, которая уже точно не выиграет чемпионат из-за неудачного выступления на групповом этапе. 17% клиентов ВТБ24 ставят на сборную Германии.

ZRPRESS.RU, Владивосток.