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Гигантский астероид пролетит сегодня рядом с Землей

27 Марта 2015, 18:52 | В мире

Гигантский астероид пролетит мимо Земли на очень близком расстоянии в пятницу 27 марта, пишет газета «Золотой Рог» со ссылкой на прогноз НАСА.

По мнению ученых, размеры астероида приблизительно 1 километр в длину и около 990 метров в ширину. Космический объект "2014-YB35" был замечен еще в прошлом году. Огромный астероид 27 марта пронесется мимо нашей планеты со скоростью 23 тысячи миль в час на рекордно близком расстоянии в 2.8 миллиона миль от Земли, это расстояние ничтожно мало по астрономическим меркам.

Малые метеориты регулярно пролетают мимо Земли, но астероид таких крупных размеров может представлять реальную угрозу. Любое его воздействие на Землю может вызвать разрушительные изменения в климате, а также спровоцировать землетрясения и огромные цунами, последствия от падения астероида на Землю могли бы сделать нашу планету непригодной для жизни.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: астероид  метеорит 



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Комментарии

  • Псевдоним21:27, 27.03.2015#

    Расстояние в 10 раз больше чем до луны, на сколько я понимаю.

  • Псевдоним22:10, 27.03.2015#

    ну вот) конец света)) а то уже скучно))

  • Аноним23:07, 27.03.2015#

    это точно. . . . . .

  • жека23:39, 27.03.2015#

    + мульен!

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