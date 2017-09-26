Бизнес-гороскоп на неделю: Рыбам сначала стоит подумать, а потом плыть

Гороскоп на неделю с 26 сентября по 1 октября

ОВЕН. Не делить с коллегами своими гениальными идеями, иначе их просто украдут. В среду вероятно подписание важных бумаг. В конце недели у вас появится возможность обрести новый источник дохода, но чем меньше народу будет знать об этом, тем больше вероятность того, что все пройдет удачно.

ТЕЛЕЦ. В среду постарайтесь проявить такт и понять точку зрения деловых партнеров. Но прежде, чем соглашаться на их предложения, стоит взвесить все "за" и "против". В конце недели могут возникнуть финансовые проблемы, связанные с детьми.

БЛИЗНЕЦЫ. Финансовое положение как таковое стабильно и благополучно. В понедельник и вторник возможны новые денежные поступления. Вам сделают заманчивое деловое предложение, которое принесет прибыль и раскроет ваш творческий потенциал.

РАК. В понедельник и вторник желательно не планировать крупных покупок. В среду возможны долгожданные денежные поступления, которые упрочат ваше материальное положение. Вторая половина недели - хорошее время для отдыха и общения с друзьями.

ЛЕВ. Ваши дела в финансовой области разворачиваются с переменным успехом. Завышенная самооценка может создавать определенные сложности на работе. Постарайтесь не ссориться с коллегами. Риск в четверг может привести к провалу и растратам чужих денег.

ДЕВА. На этой неделе удача может улыбнуться вам в обретении дополнительных источников дохода и повышении семейного благосостояния. Но чтобы сохранить честно заработанное, избегайте участия в делах, где вам предложат вложить средства, а не труды.

ВЕСЫ. В начале недели вы будете весьма энергичны и без труда выполните все поручения начальства. В среду есть риск увязнуть в финансовых проблемах, желательно проявить осторожность при оценке любых деловых предложений. Постарайтесь не попадать в экономическую зависимость от родственников.

СКОРПИОН. Смело высказывайте свои идеи, они найдут поддержку у начальства и коллег. Вы сейчас явно на своем месте. И вашу энергию и трудолюбие оценят по достоинству. В среду или в четверг вероятны хорошие известия в профессиональной сфере, которые вас порадуют.

СТРЕЛЕЦ. Финансовое положение стабильное, но на крупные денежные поступления рассчитывать пока не приходится. В среду будьте готовы к дополнительным заданиям, которые придется сделать быстро. В четверг возможны интересные финансовые предложения.

КОЗЕРОГ. Во вторник появится возможность неплохо заработать или вас ожидает внезапное поощрение. Но в оставшиеся дни недели лучше поумерить свой финансовый аппетит. Старайтесь обходить магазины стороной, чтобы не потратить лишнего.

ВОДОЛЕЙ. Состояние ваших финансовых дел вряд ли покажется вам удовлетворительным. Отпуск, похоже, существенно опустошил ваш кошелек. Придется работать за двоих, чтобы отдать все кредиты.

РЫБЫ. В понедельник вероятны интересные предложения, но прежде чем их принять, необходимо все продумать. Надежда на авось приведет к тому, что все пойдет не совсем так, как бы вам этого хотелось. В среду или четверг вы можете ожидать денежные поступления. В выходные не стоит слишком активно пользоваться кредитной картой.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.