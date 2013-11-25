Европейские авиакомпании готовы делиться с РФ персональными данными пассажиров

Европейские авиакомпании готовы с 1 декабря предоставлять российским властям персональные данные своих пассажиров формате API (advanced passenger information), говорится в сообщении Росавиации по итогам встречи с представителями перевозчиков.

Во встрече приняли участие делегаты от 18 европейских авиакомпаний, выполняющих полеты в РФ, а также пролеты над российской территорией. Спорные и неурегулированные вопросы остаются, но стороны обсудят их в рабочем порядке, уточняет Росавиация.

Сбор информации будет осуществляться в соответствии с поправками в положение о Минтрансе РФ, которые возлагают на ведомство ответственность за обеспечение безопасности при перевозках.

В частности, Минтранс должен создать Систему информационного обеспечения безопасности (СИОБ), Единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ), осуществлять сбор, обработку, хранение информации, поступающей с транспортных объектов и от компаний.

Вся информация, включая персональные данные авиапассажиров, будет поступать в централизованные базы в спецподразделениях Минтранса и его федеральных агентств. К этим базам будут иметь доступ ФСБ и МВД.