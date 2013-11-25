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Европейские авиакомпании готовы делиться с РФ персональными данными пассажиров

25 Ноября 2013, 08:15 | В мире
Европейские авиакомпании готовы с 1 декабря предоставлять российским властям персональные данные своих пассажиров формате API (advanced passenger information), говорится в сообщении Росавиации по итогам встречи с представителями перевозчиков.
 
Во встрече приняли участие делегаты от 18 европейских авиакомпаний, выполняющих полеты в РФ, а также пролеты над российской территорией. Спорные и неурегулированные вопросы остаются, но стороны обсудят их в рабочем порядке, уточняет Росавиация.
 
Сбор информации будет осуществляться в соответствии с поправками в положение о Минтрансе РФ, которые возлагают на ведомство ответственность за обеспечение безопасности при перевозках.
 
В частности, Минтранс должен создать Систему информационного обеспечения безопасности (СИОБ), Единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ), осуществлять сбор, обработку, хранение информации, поступающей с транспортных объектов и от компаний.
 
Вся информация, включая персональные данные авиапассажиров, будет поступать в централизованные базы в спецподразделениях Минтранса и его федеральных агентств. К этим базам будут иметь доступ ФСБ и МВД.
 
По информации западных СМИ, личные данные, которые пассажиры сообщают при покупке авиабилета, должны поступать российской стороне с задержкой не более 30 минут на каждом этапе — после ввода в систему бронирования, при регистрации, посадке и по факту вылета. Кроме того, Минтранс будет собирать информацию о багаже и ручной клади пассажира, а также о случаях неявки к вылету, пишет РИА Новости.
 
Автор: РИА "Новости"
Теги: авиаперевозки  персональные данные 






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