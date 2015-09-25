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В армию приходится брать даже обезьян

25 Сентября 2015, 12:50 | В мире

Вооруженные силы США, России, Украины имеют в своем составе спецподразделения с морскими животными и собаками. Так в армии служат дельфины, белухи, собаки различных пород. Но в Китайской армии пошли еще дальше и создали подразделения боевых обезьян, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на китайские информагентства.

По данным Центрального китайского телевидения, Народно-освободительная армия Китая для охраны своих авиабаз специально обучила  обезьян. Специальные отряды патрулируют окрестности военных аэродромов в поисках мест гнездовья птиц, которые могут создать опасность для полетов военной авиации.

Солдаты обучают обезьян разорять птичьи гнезда в окрестностях авиабаз, с тем, чтобы в радиусе дислокации осталось как можно меньше пернатых, способных вывести летную машину из строя и стать причиной гибели пилотов.

Обезьяны могут забираться на высоту до 20 метров, каждая из них за день способна выселить с прилегающей к аэродрому территории обитателей десятков гнезд. К тому же, по словам военных, запах животных остается на деревьях и отпугивает некоторых птиц.

“Применение обезьян - инновационная идея, доказавшая свою эффективность. Они справляются со своей задачей гораздо лучше людей”, - отмечает полковник Хань Бин. Применение подобным способом обезьян является ноу-хау исключительно китайской армии.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: армия  минобороны  ВВС 



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