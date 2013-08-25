КНДР туристы смогут посещать в любое время года

Власти Северной Кореи разрешат туристам посещать страну круглый год, передает агентство Ренхап со ссылкой на турагентство Великобритании, специализирующееся на поездках в КНДР.



Ранее иностранцы не могли приехать в Северную Корею в период с середины декабря до середины января.



"Недавно мы узнали о том, что границы Северной Кореи останутся открытыми круглый год", — заявили представители британского туроператора, офис которого находится в Пекине.



Таким образом, сообщают в компании, теперь туристы смогут провести в КНДР Рождество и Новый год.



Эксперты из Южной Кореи предполагают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пошел на этот шаг, чтобы привлечь иностранную валюту за счет развития туризма, пишет РИА "Новости".



