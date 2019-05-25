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Бизнес-гороскоп: Девам рекомендовано отправляться к морю
Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня
ОВЕН. В понедельник или во вторник возможны новые денежные поступления. Однако уже в четверг от них мало что останется, незапланированных трат не избежать. Суббота благоприятна для совершения покупок для себя и для своего дома.
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь быть экономнее, избегайте крупных трат. С финансами на этой неделе будет непросто. Да и на летний отдых для всей семьи нужно отложить.
БЛИЗНЕЦЫ. Удачный период. Работа приносит стабильный и высокий доход, а также позволяет проявить ваши творческие способности и реализовать себя. Так что можете смело начинать новые проекты.
РАК. Постарайтесь максимально оптимально распределить ваше время и деньги. Не стоит перенапрягаться на работе. Ваше рвение не оценят. Чем больше вы цените себя сами, тем больше вас будут ценить другие.
ЛЕВ. Вас ждет благоприятное решение финансовых проблем. В среду будут удачны покупки и приобретения. Пятница может принести новые задания и проекты, так что в выходные вряд ли получится расслабиться.
ДЕВА. Наконец-то финансовое положение более или менее стабильно, и вы можете подумать об отдыхе, забронировать отель у моря. Только не решайте всё сами, посоветуйтесь с семьей.
ВЕСЫ. Первая половина недели сулит успешную реализацию намеченных финансовых планов. Во вторник хорошо начинать новые проекты, в среду, напротив, воздержитесь от активности. В пятницу успешно пройдут сложные деловые переговоры.
СКОРПИОН. Финансовое положение стабильно, вы можете рассчитывать на большую прибыль. На этой неделе у вас появятся новые выгодные проекты и щедрые клиенты. Да и деловые партнеры порадуют вас прозрачным и честным поведением.
СТРЕЛЕЦ. Во вторник удачно пройдут деловые встречи. Однако вам придется действовать стремительно, вероятны нестандартные ситуации, хотя вы успешно решите проблемы. В выходные удачной будет покупка машины и бытовой техники.
КОЗЕРОГ. В начале недели вы, конечно, будете держаться на плаву, но не более того. Лишних денег в семье точно нет. Во второй половине недели стоит обратиться к начальству с просьбой о повышении жалования.
ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь планировать свои затраты и не транжирить деньги на сиюминутные желания. Не залезайте в долги, их придется отдавать с процентами. В выходные воздержитесь от крупных покупок.
РЫБЫ. Материальное положение начинает стабилизироваться. Поэтому в среду отправляйтесь за необходимыми покупками. В четверг не пропустите важную финансовую информацию. Пятница может принести неожиданные денежные поступления.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
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