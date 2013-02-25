Пьяные туристы из СНГ превратили Пхукет в захудалый крымский курорт

Многие популярные среди туристов курорты уже не могут доставить той радости путешественникам, которую дарили им прежде. Организаторы проекта «Я люблю Азию» составили список из семи сверхпопулярных мест в Азии, которые могут обмануть ожидания отдыхающих впервые там людей, пишет « Корреспондент ».

«Эксперты «Я люблю Азию» всего лишь делятся своим видением происходящего, мы не навязываем свое мнение и не отговариваем от поездок и не критикуем массовый туризм. Мы много путешествуем и много видим, и мы хотим меньше оставлять следов, но в то же время получать больше настоящих впечатлений», – отмечают авторы проекта.

Остров Пхукет туроператоры по привычке называют жемчужиной Таиланда. Возможно, когда-то этот самый большой остров страны ею и был, но сейчас он таковым не является. Пхукет сейчас больше всего похож на Крым.

По каким-то причинам на Пхукет съезжается, мягко говоря, не самая интеллигентная аудитория из всех стран мира. Но больше всего тут, конечно, жителей Украины и России. В сезон уровень употребления алкоголя поднимается до рекордных значений, на каждом углу можно услышать русский мат и хамство, попасть куда-либо возможно только с дорогими экскурсиями, где вы обязательно будете в компании не самых трезвых земляков.

Местные жители, закаленные суровыми гостями на протяжении многих лет, уже научились отвечать хамством на хамство. Ваши знакомые советуют вам Пхукет? Спросите, на каких еще островах хотя бы Таиланда они имели возможность отдыхать. В качестве альтернативы Пхукету эксперты предлагают провинцию Краби (Ао Нанг).

Еще один пункт в списке возможных разочарований – так называемый Золотой треугольник (Дели, Агра, Джайпур) Индии. Несомненно, все достопримечательности на этом маршруте представляют огромную историческую ценность. Это величие и слава Индии, все самое большое и красивое. Однако не надо ожидать, что, приехав в Индию, вы увидите спокойствие йогов и свежую зелень.

Все три города – миллионники, хаос и суета в них неимоверны. Как туристы, вы всегда будете находиться в центре внимания. Звуки, запахи, виды – все это повергнет вас в культурный шок. С другой стороны, именно настоящая индийская жизнь интереснее любого Тадж Махала, и вы должны быть готовы в нее нырнуть с головой.

Индия в пятизвездочных отелях – это зеленая тоска. Самостоятельная поездка по маршруту обойдется значительно дешевле – таким образом можно распорядиться деньгами намного разумнее. Если покупаете путевки у турфирм, будьте готовы к тому, что вас будут возить в дорогие магазины, поскольку гиды там имеют откат до 30%.Альтернативы этому направлению нет. Если хотите увидеть достопримечательности мирового значения, вам сюда.

Индийский штат Гоа некогда был раем для европейских и американских неформалов и еще 10 лет назад оставался таким, как на фото 80-х годов. Но туристическая индустрия сделала свое дело, пляжи теперь застроены линиями отелей и гестхаусов, в высокий сезон (декабрь-январь) приезжает огромное количество туристов.

Как правило, приезжают туристы на короткий срок, тратят большие деньги, употребляют много алкоголя (в Гоа он дешевый) и оставляют после себя много мусора. Пляжи северного Гоа, куда продаются большинство путевок из Украины и России, больше не являются чистыми, безлюдными и интересными, особенно в разгар туристического сезона.

Конечно, это лучше, чем зимний Киев, но доверять туристическим проспектам не стоит, подчеркивают эксперты. Еще один неприятный момент – обилие пляжной торговли безделушками, торговцы могут за пару дней измотать психику любого отдыхающего.

Эксперты рекомендуют избегать Гоа в высокий сезон, особенно пляжи на севере штата. Лучше ехать в Южный Гоа, там ситуация с мусором и наплывом людей пока что лучше. Места на юге почему-то считаются более дорогими, хотя на самом деле это не так. В районе пляжей Палолем и Патнем можно найти недорогое жилье и даже спокойствие, хотя в канун Рождества и Нового Года там отнюдь не безлюдно.

Альтернатива рядом – Гокарна, штат Карнатака. Сюда можно добраться за два часа езды на пригородном поезде от станции Мадгаон (Гоа). Здесь туристов ждет культурный городок и цепочка из 4 пляжей, где пока относительно чисто, хотя системы вывоза мусора также не существует. Реди, штат Махараштра, из северного Гоа туда можно добраться на пароме. Там есть пляжи, куда еще не ступил туристический бизнес, но нет даже минимальных условий для комфортного проживания, что пока что и спасает эти места.

На следующем месте в списке сверхпопулярных мест в Азии, которые могут вас разочаровать, оказался Лангкави, остров в Малайзии. Популярность этого острова среди туристических фирм ничем другим, кроме как ленью поискать рядом что-то получше, объяснить нельзя. Лангкави – обычный малайский остров, рассчитан в основном на отдых местных и приезжих мусульман (из Ирана, Саудовской Аравии т.п.), которые в особо больших количествах прилетают на выходные и праздники.

При этом Лангкави все же является зоной дьюти-фри (как и часть других островов в стране), цены на алкоголь значительно ниже, чем в континентальной Малайзии, есть несколько баров, но назвать его «веселым местом» однозначно нельзя. Нужно признать, что пляжи на Лангкави очень красивые, но, простите, вы в Малайзии, тут это вовсе не редкость.

Особое разочарование на Лангкави – это еда. Она здесь значительно хуже и дороже, чем в столице, Мелакке или на острове Пенанг. Специалисты советуют взять в аренду мотороллер и поискать красивые и уединенные места самостоятельно, они там есть. Тем более что дороги на острове замечательные.

Есть и альтернатива рядом. Перхентианские острова – веселое молодежное место с прекрасными возможностями для дайвинга и сноркелинга, Тиоман – один из красивейших островов Малайзии для спокойного отдыха, Пенанг – не очень хорошо подходит для пляжного отдыха, но известен одной лучших в мире кухонь и множеством культурных достопримечательностей.

Теперь о Сингапуре. Даже в самом спокойном ритме в Сингапуре нечего делать более трех дней. Именно за это время можно осмотреть все достопримечательности этого города-государства. В Сингапуре нет ничего исторического, даже Чайнатаун отреставрирован настолько тщательно, что похож на фотографии из глянцевых журналов. Исчезла вся его китайскость. В Сингапуре дорого обойдется проживание – не меньше 50 долларов в сутки за двухместный номер, дешевле просто не найти. В известных местах – толпы туристов, уединенные прогулки невозможны.

Ешьте в Чайнатауне, это добавит радости в жизни. В этом месте есть культовые забегаловки, которым по 50-60 лет, и все эти годы семья производит одни и те же блюда. На знаменитом фудкорте возле станции метро Chinatown вы узнаете их по очередям за едой, а всего на фудкорте более 100 точек с различной едой во всех азиатских стилях. Исследуйте район Marina Bay sands – все, что там есть – это прекрасные достижения современной архитектуры, особенно Gardens by the bay. Еще две рекомендация – посетить исторический музей и погулять в кварталах красных фонарей – и то, и другое впечатляет.

Хорошая альтернатива рядом – Куала-Лумпур, куда можно добраться за один час полета или за пять часов езды на автобусе. Здесь туристов ждет мягкий город, который выглядит менее причесанным, но никогда не разочарует. Практически тот же уровень комфорта при ценах вдвое-втрое ниже.

Гонконг (4 часа полета) имеет все, что можно хотеть от современного города XXI века. Здесь можно найти все, что есть в Сингапуре, но эмоций будет в разы больше. Кстати, если в Сингапуре искать интересный шопинг, то и в Гонконге и в Куала-Лумпуре он будет не менее интересным.

Знаменитый индонезийский остров Бали, конечно, еще не настолько испорченное место, как Пхукет в Таиланде, но на Бали тоже уже бывает тесно. Остров был открыт западными туристами в 1930 году. Тогда он действительно был «колыбелью» удивительной балианской культуры, которая через 83 года огромного спроса не то чтобы исчезла, но существенно коммерциализировалась.

Каждый уважающий себя балианец обязательно придумает, как монетизировать любой более-менее интересный религиозный или культурный ритуал. Поэтому необходимо быть готовым к огромным толпам туристов и ощущению, что все происходящее – платная постановка. И не стоит ждать от Бали каких-нибудь невиданных экстраординарных пейзажей на пляжах. По сравнению с тысячами километров побережья Юго-Восточной Азии они не просто обычные, а часто и уступают многим другим. Специалисты напоминают, что Бали – это всего лишь один из 14 тыс островов Индонезии.

Если хочется тишины и спокойствия и более-менее красивых пляжей, нужно ехать на север острова, если же дискотек и шума – на юг. Обязательно нужно пожить 2-3 дня в культурном центре – городе Убуд. При этом надо быть готовым к тому, что больше всего разочарует храм Танах Лот, а понравится Пура Бесаких. Альтернатив хватает: Малуку (пляжи и дайвинг) и Сулавеси (культура и пляжи), Флорес (по дайвингу). А совсем рядом остров Лембонган и острова Гили.

Не стоит ждать много и от Пхи-Пхи, острова в Таиланде, где снимались основные сцены из культового фильма «Пляж». Тут безусловно красиво: невообразимые пляжи, относительно чистое море, совершенно неповторимые скалы, симпатичные джунгли, хорошая транспортная инфраструктура (водный транспорт). Точнее, это не просто хорошая, это сверхкрутая транспортная инфраструктура, потому что обслужить такое количество туристов просто хорошая не сможет.

А туристов на Пхи-Пхи очень много. «Будут моменты, когда вы будете ждать в очереди, чтобы сфотографировать очередной красивый вид, вы вряд ли найдете место, где сможете остаться наедине с природой, а главное, вы ощутите на себе весь прессинг туристической инфраструктуры, которую, разумеется, учитывая такой спрос, тайцы развернули на каждом углу», – сообщают в «Я люблю Азию». А значит: высокие цены, не всегда соответствующее качество и постоянное чувство, что вы не более чем кошелек с деньгами.

При бронировании жилья в Интернете рекомендуется внимательно читать отзывы и не бронировать жилье с рейтингом ниже 7 баллов (или 70%). Если же делать это на месте, нужно предусмотреть для поиска жилья как минимум 4-5 часов, т.е. не приезжать поздно вечером. Специалисты советуют также планировать визит в невысокий сезон: с конца весны до начала осени.

Так же красиво, но немного тише и спокойнее на пляже Railay Beach в Ао Нанге возле Краби, пишет РИА "Новый Регион".

