На комете Лавджоя астрономы обнаружили спирт

Международная группа ученых-астрономов опубликовала доклад, в котором заявила об обнаружении 21 сложной органической молекулы на комете Лавджоя, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА «Новости».





По их словам, на недавно открытом небесном страннике помимо воды, простых углеводородов, кислорода, серы и азотсодержащих соединений, астрономам удалось обнаружить молекулы этилового спирта и простой формы сахара — гликольальдегид. Они утверждают, что ранее на кометах ученые не находили эти соединения.

Впрочем, ученые и раньше находили в космосе органические соединения, в том числе целые облака спирта, а на комете Хейла-Боппа (C/1995 O1) астрономы ранее обнаружили этиленгликоль, муравьиную кислоту и другие соединения.

Комета C/2014 Q2 Lovejoy была открыта 17 августа 2014 года известным австралийским астрономом-любителем Терри Лавджоем. В научном сообществе его прозвали "ловцом комет": за последние восемь лет он обнаружил и сфотографировал пять новых комет. В феврале комета исчезла из поля зрения астрономов, в следующий раз ее можно будет наблюдать только через восемь тысяч лет.