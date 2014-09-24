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Подсчитано, сколько денег в идеале нужно человеку в год

24 Сентября 2014, 18:50 | В мире

Американские ученые опубликовали результаты исследований о взаимосвязи годового дохода на душу населения и степенью счастья людей в одной отдельно взятой стране. Пожалуй, попытка проанализировать экономическую и социальную составляющую - дело непростое. Что же выяснили ученые и какие выводы можно почерпнуть из результатов их исследования, выясняли эксперты интернет-журнала «Биржевой лидер».

Человек ощущает себя счастливым, когда его годовой доход составляет $35,5 тыс. в год. В современной российской интерпретации это где-то 1,360 млн руб. в год. То есть 113 тыс. руб. в месяц. Понятное дело, что ныне приходится делать почти ежедневные поправки на курс рубля к доллару.

К такому выводу пришли ученые из американских университетов из Миннесоты. При таком годовом доходе люди получают полное удовлетворение и осознание того, что жизнь удалась, а общество в целом становится стабильным и процветающим. Иными словами, от счастья каждого в стране формируется счастье социума. В принципе, об этом люди знали и раньше. Все понимали, что человек в обществе не может быть счастливым только сам по себе. Он будет счастлив там, где вокруг него счастливые люди. Но материальную сторону счастья до этого не рассматривали. Теперь же американские ученые путем математических подсчетов, взяв экономические параметры и социальные данные, вывели среднее арифметическое - стоимость счастья одного человека в мире.

Есть ли предел счастью в денежном эквиваленте? Один из авторов исследования профессор Эдженио ПРОТО отметил интересную закономерность: удовлетворение от жизни растет, однако до какого-то предела. И этой вершиной является доход в $35,5 тыс. После этого происходит падение «уровня счастья», несмотря на сумму богатства, которым обладает человек; при этом чувство удовлетворения жизнью повышается в странах, где доходы приблизительно равны, добавил он.

Таким образом, получается, имея меньше денег, человек постоянно ощущает невозможность реализовать свои возможности. И, наоборот, при излишке денег - запросы растут и порой их невозможно выполнить. Значит $35,5 тыс. - это та золотая середина, на которой человек чувствует себя абсолютно счастливым. А значит, при годовом доходе в $35,5 тыс. на душу населения государство и общество будет стабильным.

Люди старшего поколения в пику молодому поколению любят повторять: не в деньгах счастье. Знали бы, что теперь эта поговорка теряет всякий смысл. Ведь получается, что теперь счастье - только в деньгах. Причем сразу с оговоркой: денег должно быть ни мало, ни много, а ровно $35,5 тыс. в год.

Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

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Теги: деньги 



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Комментарии

  • еврокомиссар05:18, 28.09.2014#

    Может, получат Шнобелевскую премию за такие исследования?

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