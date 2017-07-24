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Бизнес-гороскоп: Львы будут при деньгах

24 Июля 2017, 19:04 | В мире

Гороскоп на неделю с 25 по 30 июля

ОВЕН. На этой недели у вас появиться возможность открыть для себя дополнительный источник заработка. И эти деньги лучше не тратить, а откладывать. В понедельник партнеры по бизнесу могут непреднамеренно вас подвести. А в пятницу будут удачными покупки и приобретения.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь не выбрасывать деньги на покупки не слишком нужных вам вещей. Не доверяйте рекламе. Возможны непредвиденные затраты на подрастающее поколение. В среду вероятны денежные поступления.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши трудолюбие и ответственность будут вознаграждены. У вас может появиться новый источник дохода, который позволит сделать не только необходимые покупки, но и отправиться в путешествие, о котором вы давно мечтали.

РАК. В понедельник и среду удачно пройдут переговоры, а подписание документов лучше перенести на четверг. В среду постарайтесь избегать лишних трат. Сравните цены в разных магазинах, прежде чем сделать крупную покупку. В конце недели могут появиться новые спонсоры и покровители.

ЛЕВ. Неделя обещает относительную стабильность и финансовое благополучие. Среда - удачный день для решения вопросов, связанных со страховками, налогами и кредитами. В четверг есть вероятность новых денежных поступлений.

ДЕВА. В финансовом плане достаточно стабильная неделя, особенно первая ее половина. В понедельник или в четверг возможны долгожданные денежные поступления. В воскресенье опасайтесь обманов, желательно не впутываться в авантюрные истории и не давать в долг.

ВЕСЫ. Вас могут ожидать хорошие новости, возможно повышение зарплаты и другие приятные сюрпризы. В понедельник и четверг стоит воздержаться от крупных покупок. Чтобы не испортить отношения с друзьями, не давайте им денег в долг и не занимайте у них сами. В первой половине недели вероятны новые денежные поступления.

СКОРПИОН. Финансовое положение стабильно, вас ждет успех и прибыль в профессиональной сфере. Да еще и интересные подработки. Время экономии прошло. Можете порадовать себя и своих близких покупками, подарками, путешествиями.

СТРЕЛЕЦ. Возможно, вам напомнят о старом долге, постарайтесь решить эту проблему. В случае необходимости можно прибегнуть к помощи близких родственников. Во вторник и пятницу появится шанс хорошо заработать.

КОЗЕРОГ. Финансовое положение не блестяще, и это может вызывать некоторое внутреннее раздражение, но постарайтесь, чтобы оно не диктовало вам, как себя вести. Уже к пятнице денег неожиданно станет больше.

ВОДОЛЕЙ. Неделя весьма нестабильна в финансовом плане. Во вторник, возможно, вам придется переплатить за какую-то услугу. Если телефон или компьютер выйдут из строя, придется срочно покупать новые. В воскресенье не переусердствуйте с развлечениями. Это может оказаться накладно.

РЫБЫ. Если вы не будете лениться, проявите немного усердия и серьезно подойдете к делу, оформите документы и спокойно отнесетесь к формальностям, то ваше финансовое положение постепенно улучшится. Но не спешите сразу тратить заработанные деньги, и аккуратнее обращайтесь с кредитной картой.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: близнецы  гороскоп  козерог  дева  телец  зодиак  стрелец  лев  овен  рыбы  скорпион  рак  бизнес  водолей  весы 



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