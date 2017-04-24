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Бизнес-гороскоп: ракам в среду и четверг лучше не выползать из-под камня
Гороскоп на неделю с 25 по 30 апреля
ОВЕН. В понедельник фортуна будет к вам благосклонна, и вы получите помощь и поддержку в делах. При подписании финансовых документов постарайтесь избегать любых недоговоренностей, они могут обернуться против вас, и тогда вероятны серьезные материальные потери.
ТЕЛЕЦ. Ваше финансовое положение будет постепенно улучшаться. В четверг вас могут ожидать приятные новости от начальства и коллег. В пятницу готовьтесь выступать на важном совещании.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждут интересные проекты и высокооплачиваемая работа. В среду и пятницу будут удачными покупки и приобретения. В выходные вы можете позволить себе не экономить, уехать куда-нибудь с близкими людьми и хорошо отдохнуть.
РАК. Финансовое положение не будет вызывать особенного беспокойства. В понедельник полезно задуматься о перспективе, возможны неординарные идеи. Среда и четверг представляют опасность для увлекающихся людей. В конце недели вероятны денежные поступления.
ЛЕВ. Финансовое положение стабильно, но на увеличение ваших доходов пока рассчитывать не приходится. Во вторник вас может подстерегать обман. В четверг от вашей активности и доброжелательности будут зависеть ваши профессиональные перспективы. В субботу вероятно поступление интересной информации.
ДЕВА. Изменение в ваших финансовых возможностях может вас огорчить. В понедельник держитесь подальше от авантюр, не берите большие кредиты. В среду, обретя новых деловых партнеров, вы довольно легко сможете исправить ваши финансовые проблемы, однако не время расслабляться и тратить деньги, сейчас лучше подумать об их накоплении.
ВЕСЫ. Материальное положение стабильно, в целом неделя располагает к спокойной работе и разумным тратам. Прошлые заслуги имеют шанс быть отмеченными скромной, но приятной денежной премией. Когда ее получите, не спешите сразу в магазины. В воскресенье берегите свой кошелек.
СКОРПИОН. Ваше финансовое положение упрочится, вам вернут долги. Вы найдете новый источник дохода. Вам могут дать новое интересное задание, выполнение которого будет хорошо оплачено. Вашу энергию и трудолюбие начальство оценит по достоинству.
СТРЕЛЕЦ. Финансовое положение будет стабильным, если вы не позволите себе лениться и перекладывать ответственность на других. Наведите порядок в документации, исправьте пропущенные ошибки. И тогда вас ждет премия и похвала от начальства.
КОЗЕРОГ. Звезды говорят, что в последнее время вы впадаете в расточительство. Вам необходимо рационально планировать свои траты, иначе даже денежные поступления в среду вряд ли спасут ваш бюджет. И лучше избегать обольщения заработать быстро легкие деньги.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам грозят основательные расходы. Старайтесь не давать денег в долг и не приобретать вещей, которые не входят в разряд остро необходимых. Во второй половине недели дополнительных затрат потребует семейный отдых.
РЫБЫ. В среду вероятны новые денежные поступления. Если приложите на нынешней неделе максимум усилий, то есть реальные шансы уйти в небольшой отпуск отнюдь не с пустыми руками. В субботу и воскресенье лучше по магазинам не ходить, отдохните на городом, а не в торговом центре.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
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