www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.08 р. 100 JPY: 50.91 р.
EUR: 60.85 р. 10 CNY: 81.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Бизнес-гороскоп: ракам в среду и четверг лучше не выползать из-под камня

24 Апреля 2017, 18:55 | В мире

Гороскоп на неделю с 25 по 30 апреля

ОВЕН. В понедельник фортуна будет к вам благосклонна, и вы получите помощь и поддержку в делах. При подписании финансовых документов постарайтесь избегать любых недоговоренностей, они могут обернуться против вас, и тогда вероятны серьезные материальные потери.

ТЕЛЕЦ. Ваше финансовое положение будет постепенно улучшаться. В четверг вас могут ожидать приятные новости от начальства и коллег. В пятницу готовьтесь выступать на важном совещании.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждут интересные проекты и высокооплачиваемая работа. В среду и пятницу будут удачными покупки и приобретения. В выходные вы можете позволить себе не экономить, уехать куда-нибудь с близкими людьми и хорошо отдохнуть.

РАК. Финансовое положение не будет вызывать особенного беспокойства. В понедельник полезно задуматься о перспективе, возможны неординарные идеи. Среда и четверг представляют опасность для увлекающихся людей. В конце недели вероятны денежные поступления.

ЛЕВ. Финансовое положение стабильно, но на увеличение ваших доходов пока рассчитывать не приходится. Во вторник вас может подстерегать обман. В четверг от вашей активности и доброжелательности будут зависеть ваши профессиональные перспективы. В субботу вероятно поступление интересной информации.

ДЕВА. Изменение в ваших финансовых возможностях может вас огорчить. В понедельник держитесь подальше от авантюр, не берите большие кредиты. В среду, обретя новых деловых партнеров, вы довольно легко сможете исправить ваши финансовые проблемы, однако не время расслабляться и тратить деньги, сейчас лучше подумать об их накоплении.

ВЕСЫ. Материальное положение стабильно, в целом неделя располагает к спокойной работе и разумным тратам. Прошлые заслуги имеют шанс быть отмеченными скромной, но приятной денежной премией. Когда ее получите, не спешите сразу в магазины. В воскресенье берегите свой кошелек.

СКОРПИОН. Ваше финансовое положение упрочится, вам вернут долги. Вы найдете новый источник дохода. Вам могут дать новое интересное задание, выполнение которого будет хорошо оплачено. Вашу энергию и трудолюбие начальство оценит по достоинству.

СТРЕЛЕЦ. Финансовое положение будет стабильным, если вы не позволите себе лениться и перекладывать ответственность на других. Наведите порядок в документации, исправьте пропущенные ошибки. И тогда вас ждет премия и похвала от начальства.

КОЗЕРОГ. Звезды говорят, что в последнее время вы впадаете в расточительство. Вам необходимо рационально планировать свои траты, иначе даже денежные поступления в среду вряд ли спасут ваш бюджет. И лучше избегать обольщения заработать быстро легкие деньги.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам грозят основательные расходы. Старайтесь не давать денег в долг и не приобретать вещей, которые не входят в разряд остро необходимых. Во второй половине недели дополнительных затрат потребует семейный отдых.

РЫБЫ. В среду вероятны новые денежные поступления. Если приложите на нынешней неделе максимум усилий, то есть реальные шансы уйти в небольшой отпуск отнюдь не с пустыми руками. В субботу и воскресенье лучше по магазинам не ходить, отдохните на городом, а не в торговом центре.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: скорпион  дева  рак  телец  звезды  бизнес  водолей  стрелец  весы  лев  близнецы  овен  зодиак  гороскоп  рыбы  козерог 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru