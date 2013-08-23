Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Россияне до 18 лет смогут получить визы в Италию бесплатно
Граждане России, не достигшие восемнадцати лет, с сентября смогут целый год получать бесплатные визы в Италию, сообщила представитель пресс-службы посольства Италии в Москве Дарья Клименко.
"По случаю перекрестного Года туризма Италия — Россия с сентября 2013 и до конца сентября следующего года гражданам РФ, не достигшим 18 лет, будут выдаваться бесплатные визы", — сказала она.
Сайт визового центра Италии в Санкт-Петербурге сообщает, что по случаю Года Туризма список виз, выдаваемых на безвозмездной основе, пополнят: студенты очных отделений, руководители ассоциаций, печатных изданий, работающих в секторе туризма, журналисты туристического сектора, туроператоры, руководители туристических агентств, а также лица, принимающие участие в мероприятиях, организованных по случаю Года туризма Россия — Италия.
В сообщении визового центра также указывается, что те граждане РФ, кто в прошлом уже имел две или более шенгенских визы (не только итальянских), смогут получить многократную визу сроком действия на два года. А те граждане, кто часто путешествует и в прошлом уже получали долгосрочные визы, будут пользоваться привилегией получения виз еще более длительного срока действия, до трех лет включительно, пишет РИА "Новости".
Когда Россия и Евросоюз отменят визы
Вся подготовительная работа по введению безвизового режима для краткосрочных поездок между Россией и Евросоюзом может быть завершена уже к концу нынешнего года, заявил постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов.
"Между Россией и ЕС существует документ "Совместные шаги по переходу к безвизовому режиму", эти шаги на сегодняшний день выполнены практически на три четверти, и есть реальные перспективы завершить эту работу к концу текущего года", — сказал Чижов интервью радиостанции "Голос России". Он, однако, заметил, что "речь идет только о краткосрочных поездках".
Новости тематики
- Прогулки по Пхеньяну: Город в обычной жизни - в условиях санкций, изоляции, без паники
- Парк панд открылся в приграничном Приморью китайском горнолыжном курорте Ябули
- Названы обладатели самых красивых тел в мире
- Первый в мире ресторан для нудистов откроется в конце июня
- Путешественников по Южной Корее приглашают принять участие в акциях
- В Северную Корею будем ездить без виз
- В феврале в Южной Корее пройдёт фестиваль шопинга "Korea Grand Sale"
- Приморцы покорят Южную Корею на своих автомобилях
- В Сеуле начались летние распродажи
- "Русская деревня" во Вьетнаме надеется на возвращение дальневосточников
Новости раздела
- Девам сейчас лучше сильно не тратиться
- Бизнес-гороскоп на неделю: Овнам стоит хорошо пережевывать полученную информацию
- Глава Facebook также решил во всех своих провалах обвинять Россию
- Бизнес-гороскоп: Львы будут сытые и довольные
- Американские СМИ получили указание не замечать Путина при составлении рейтингов
- Бизнес-гороскоп: Овнам перепадет "левое" сено
- Американцы не дали двум Кореям начать диалог
- Бизнес-гороскоп: Тельцам перепадет немного денежного "корма"
- Бизнес-гороскоп: Козерогам придется много работать и мало тратить
- Китайцы мечтают жениться на русских красавицах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- В августе россиянам мало не покажется
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары