Россияне до 18 лет смогут получить визы в Италию бесплатно

Граждане России, не достигшие восемнадцати лет, с сентября смогут целый год получать бесплатные визы в Италию, сообщила представитель пресс-службы посольства Италии в Москве Дарья Клименко.



"По случаю перекрестного Года туризма Италия — Россия с сентября 2013 и до конца сентября следующего года гражданам РФ, не достигшим 18 лет, будут выдаваться бесплатные визы", — сказала она.



Сайт визового центра Италии в Санкт-Петербурге сообщает, что по случаю Года Туризма список виз, выдаваемых на безвозмездной основе, пополнят: студенты очных отделений, руководители ассоциаций, печатных изданий, работающих в секторе туризма, журналисты туристического сектора, туроператоры, руководители туристических агентств, а также лица, принимающие участие в мероприятиях, организованных по случаю Года туризма Россия — Италия.



В сообщении визового центра также указывается, что те граждане РФ, кто в прошлом уже имел две или более шенгенских визы (не только итальянских), смогут получить многократную визу сроком действия на два года. А те граждане, кто часто путешествует и в прошлом уже получали долгосрочные визы, будут пользоваться привилегией получения виз еще более длительного срока действия, до трех лет включительно, пишет РИА "Новости".

Когда Россия и Евросоюз отменят визы



Вся подготовительная работа по введению безвизового режима для краткосрочных поездок между Россией и Евросоюзом может быть завершена уже к концу нынешнего года, заявил постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов.



"Между Россией и ЕС существует документ "Совместные шаги по переходу к безвизовому режиму", эти шаги на сегодняшний день выполнены практически на три четверти, и есть реальные перспективы завершить эту работу к концу текущего года", — сказал Чижов интервью радиостанции "Голос России". Он, однако, заметил, что "речь идет только о краткосрочных поездках".



