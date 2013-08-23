Власти Таиланда хотят запретить продажу земли иностранцам

Бюро омбудсмена предлагает законопроект, запрещающий иностранцам любое владение землей в Таиланде. Целью нового проекта является пресечение незаконного владения землей иностранцами или их юридическими консультантами, представителями и тайскими номинантами, пишет Prian со ссылкой на Bangkok Post.

Иностранцам, незаконно имеющим земельные участки в Таиланде, грозит от 5 до 20 лет тюремного заключения или штраф от 11,5 тыс до 46 тыс евро. Консультантам – 2/3 от суммы штрафа правонарушителей. Согласно новому законопроекту, будут созданы комиссии по расследованию «скрытых» операций.

Одно из положений законопроекта предусматривает, что иностранцы вправе передать землю, владение которой является незаконным, легитимным организациям в течение года, во избежание наказания. «Предлагаемый закон направлен на то, чтобы закрыть лазейки, которыми пользуются иностранные граждане при покупке земли», – рассказал омбудсмен Сирача Чароенпайнидж.

В настоящее время иностранцы могут купить землю в Таиланде, используя различные схемы, например, регистрация компании с ограниченной ответственностью с 51% тайской собственности и, соответственно, 49% иностранной собственности или оформив покупку земли в Таиланде на тайского супруга или супругу.

«Мы должны привлечь к ответственности иностранцев, тайских номинантов и юридических консультантов», – добавил омбудсмен. Управление провело исследование на предмет собственников земли в стране и правомерность покупки ими земли или ее аренды. Исследование показало, что более 30% земли находится в собственности иностранных граждан, пишет РИА "Новый Регион".

