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Власти Таиланда хотят запретить продажу земли иностранцам

23 Августа 2013, 13:06 | В мире

Бюро омбудсмена предлагает законопроект, запрещающий иностранцам любое владение землей в Таиланде. Целью нового проекта является пресечение незаконного владения землей иностранцами или их юридическими консультантами, представителями и тайскими номинантами, пишет Prian со ссылкой на Bangkok Post.

Иностранцам, незаконно имеющим земельные участки в Таиланде, грозит от 5 до 20 лет тюремного заключения или штраф от 11,5 тыс до 46 тыс евро. Консультантам – 2/3 от суммы штрафа правонарушителей. Согласно новому законопроекту, будут созданы комиссии по расследованию «скрытых» операций.

Одно из положений законопроекта предусматривает, что иностранцы вправе передать землю, владение которой является незаконным, легитимным организациям в течение года, во избежание наказания. «Предлагаемый закон направлен на то, чтобы закрыть лазейки, которыми пользуются иностранные граждане при покупке земли», – рассказал омбудсмен Сирача Чароенпайнидж.

В настоящее время иностранцы могут купить землю в Таиланде, используя различные схемы, например, регистрация компании с ограниченной ответственностью с 51% тайской собственности и, соответственно, 49% иностранной собственности или оформив покупку земли в Таиланде на тайского супруга или супругу.

«Мы должны привлечь к ответственности иностранцев, тайских номинантов и юридических консультантов», – добавил омбудсмен. Управление провело исследование на предмет собственников земли в стране и правомерность покупки ими земли или ее аренды. Исследование показало, что более 30% земли находится в собственности иностранных граждан, пишет РИА "Новый Регион".
 

Автор: РИА "Новый регион"
Теги: штрафы  Таиланд  земля 






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Комментарии

  • 36223:07, 23.08.2013#

    Сначала все погрязло во взятках, потом начинают бороться с коррупцией. Чем то напоминает отпетрушенную роиссию.

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