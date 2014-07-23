Чем занимаются дальневосточники, перебравшиеся на Северные Марианы

На Сайпане сегодня постоянно проживает несколько десятков россиян, в т.ч. наших земляков. Чем приглянулись им Северные Марианы, чем они там занимаются и по чему скучают?

Владелица и генеральный директор компании Markova Tour Corp. Екатерина МАРКОВА сменила Хабаровск на Сайпан 10 лет назад. Она успешно работала на радио во ВГТРК Хабаровска, ее премировали поездкой на Сайпан. Прилетела, познакомилась с будущим мужем и осталась. А когда семья распалась, остров уже стал для нее Домом.

Из журналистики – в туризм

«Хотя на самом деле мое «знакомство» с Северными Марианами началось гораздо раньше, - вспоминает Катя. – Лет с четырнадцати мне упорно снился один и тот же сон: я сижу за рулем светло-коричневой машины, вокруг незнакомые красивые пейзажи, но я точно знаю, когда и куда поворачивать, и вскоре выезжаю на какие-то широкие светлые дорожные полосы…. Когда я впервые оказалась на Тиниане (остров в 10 минутах лета от Сайпана. – Прим. ред.), поняла, что видела в своих снах именно его! Едва сев за руль автомобиля, я точно знала, куда мне ехать, а те широкие светлые дороги оказались взлетно-посадочными полосами аэродрома Нортфилд. Получается, еще в детстве в моем подсознании возникла программа, которая реализовалась позже».

Несколько лет Екатерина проработала менеджером по приему туристов в одном из отелей, потом решила основать свое дело. Для того чтобы у туристов не было сомнений, стоит ли связываться с неизвестной компанией, назвала ее своей фамилией. К тому времени у нее образовалась солидная клиентская база, ее имя знали, ей доверяли.

«Переход из журналистики в туризм не был сложным, и там, и здесь все строится на коммуникации, - рассказывает Екатерина. – Да, бывает непросто, но я не перестаю любить своих туристов, часто наши отношения перетекают в дружеские. Конечно, без эксцессов не обходится. Но что мне нравится, наш турист высказывает недовольство сразу, проблему можно решить «на берегу», и в итоге уезжает довольным. Благодарных клиентов в любом случае больше, велик процент повторных туристов. Что особенно приятно и трогательно, возвращаясь, они везут подарки с Родины – гречку, икру, черный хлеб, то, чего здесь так не хватает. Работающие со мной японки не перестают восхищаться нашими туристами, для их соотечественников это не свойственно».

Сегодня Екатерина расширила рамки деятельности. Под ее управлением на Сайпане были построены и введены в эксплуатацию новый 3-вездочный отель и вилла, также рассчитанная на прием туристов. «Административные вопросы, взаимодействие с местными властями оказалось не самым сложным, признается Катя. - Больше всего трудностей возникло с кадрами. Я была уверена - всему можно научить, любого - переучить, пока не поняла: это бесполезно. Надо выявлять сильные стороны человека и поручать ему ту работу, что выходит у него лучше всего, либо расставаться.

Здесь любят русских…

А какие здесь душевные люди! Ремонтировала как-то машину, хозяин мастерской, увидев моего маленького сына, сказал, что хочет угостить его бананами со своей фермы. Я не придала этому разговору значения, но, вернувшись домой, увидела огромную корзину фруктов. Мама сказала, пришел кто-то из местных, вручил бананы и тут же ушел. Этот человек не пытался за мной ухаживать, мы никогда не виделись больше, он сделал это просто так, от души. Здесь вообще любят русских. Даже в местных барах и дискотеках очень уважительно относятся к нашим туристкам. (Другое дело, что однажды знакомый американец, этакий брутальный парень, не выдержав напора пары девушек из небольшого амурского городка, прокричал мне: «Помоги!») Здесь все и всегда готовы пойти тебе навстречу, неважно, касается это тебя лично или твоего бизнеса. Встречают не по одежке, смотрят, что ты за человек и дают шанс себя проявить.

Бизнес открыть несложно, главная сфера – туристическая. Приезжающие россияне открывают отели, рестораны, и приход новых игроков мы воспринимаем спокойно. У нас здоровая конкуренция, мы все в хороших отношениях. Другое дело, что наши соотечественники привыкли к большой прибыли, а здесь лихих денег не заработаешь. И по большому счету, мы все зарабатываем благодаря россиянам, которые, в свою очередь, хорошо зарабатывают в России.

Чем еще подкупает Сайпан, так это климатом. Привыкаешь к «полураздетому» образу жизни. Приезжая в Россию, даже устаешь от большого количества одежды, теплой обуви. Зато понимаешь, почему мы, россияне, такие сообразительные: пока зимой застегнешься на все пуговицы, а потом расстегнешься, моторика развивается ого-го!

Не знаю, как сложится моя жизнь дальше, но пока не представляю себя вне Сайпана. Были предложения переехать в Россию, Америку, но тут же возникало щемящее чувство: а как же Сайпан? Возможно, во мне уже говорят комплексы деревенского человека, ведь остров, по сути, большая деревня. Иду по улице - каждого второго знаю, каждый первый мне улыбается. Мне здесь очень хорошо, я чувствую себя на своем месте и уверена, что я живу в раю».

На отдых… в Россию

Наум ВЕХОВ переехал на Сайпан из Владивостока еще в 2001 году, будучи подростком. Тогда у него, по сути, не было выбора, но теперь он вполне осознанно говорит, что его дом здесь. Работает в семейной холдинговой компании «Саша Интернешнл», один из проектов которой – «Русская деревня». Владельцы выкупили 10 га земли (точнее, взяли в долгосрочную аренду, землю иностранцам здесь не продают) и разделили на участки от 10 до 26 соток. Около 20 домов уже построены и обжиты, места хватит еще на столько же. Стоимость земли в «Русской деревне» выше, чем в других поселках, - $110 за квадрат, но зато в цену входит инфраструктура: дороги, коммуникации, охрана и т.д. В среднем строительство дома 200 кв. м с отделкой, включая двери, кондиционеры и т.д., - $1500/кв. м. Останется поставить только мебель и бытовую технику. Дом под ключ с землей, садом и мебелью - около $500 тысяч. Участки в деревне покупают как постоянно проживающие на острове россияне, так и те, кто регулярно прилетает сюда на отдых. «Двери «Русской деревни» открыты для всех, главный критерий, по которому оцениваются будущие жильцы, – адекватность», - говорит Наум.

«Что касается работы с туристами (в холдинг входит компания «Белка Турс»), то в разгар сезона порой спишь всего по часу. Однажды мне позвонили с источника Святой Лурдес и сообщили, что русский мужчина забыл здесь барсетку, в которой находилось $15 000, паспорт, права и кредитки, - продолжает Наум Вехов. - Многие местные знают мой номер и звонят, когда дело касается российских туристов. Я забрал сумку, прозвонил отели, нашел тот, где остановился мужчина, и вскоре был у него. Удивлению хозяина барсетки не было предела! Он уже мысленно попрощался с деньгами и документами и не питал никакой надежды, что потеря найдется. Стоит ли объяснять, почему отныне он регулярно отдыхает на Сайпане? Зато встречаются такие экземпляры из числа наших соотечественников! Один их них мне как-то говорит: «Иду по пляжу – столько соблазнов! Цепочки, телефоны, кошельки…» К счастью, наши туристы понимают, что это Америка, и за редким исключением ведут себя очень прилично.

По его словам, жизнь на Сайпане просто кипит. Масса спортивных состязаний, возможность освоить почти любой вид спорта и даже получить сертификат пилота. Зимой, в разгар сезона туристов, конечно, не до отдыха, а вот весной или летом можно выбраться в отпуск, в т.ч. в Россию. Месяца во Владивостоке хватает - и домой.

А чего вам здесь не хватает? – cпрашиваю Катю и Наума. Оба в голос признаются: черный хлеб, гречка, икра, семечки - любимые гостинцы с Родины. «Скучаем по квасу, нашему, ржаному! – добавляет Екатерина. – Делаем здесь квас на кокосе, но это не то. А еще моему 4-летнему сыну не хватает русских друзей. На фоне японцев и корейцев он выглядит очень активным и шумным мальчиком, но когда встречается с детьми соотечественников – тут-то чувствует себя в своей колее!»

Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.