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Бизнес-гороскоп на неделю: Овнам стоит хорошо пережевывать полученную информацию

23 Июня 2018, 15:09 | В мире

Гороскоп на неделю с 25 по 30 июня

ОВЕН. Во вторник вероятна сделка с новыми партнерами, которая обещает принести ощутимую прибыль, но будьте осторожны при оформлении документов. В среду вам могут предложить новую работу, однако стоит ли менять шило на мыло. В четверг лучше не назначать встреч и серьезных переговоров, вас может подстерегать обман.

ТЕЛЕЦ. Финансовое положение обещает улучшиться благодаря неким скрытым источникам дохода, хорошо, если об этом никто не будет знать. Избегайте сплетен и кривотолков, они мешают работе.

БЛИЗНЕЦЫ. Задача достижения финансового благополучия потребует решительности, новых идей и способности балансировать на лезвии бритвы. И у вас есть все шансы на успех. Вас ждет новый, прибыльный проект.

РАК. Материальное положение будет стабильным. Необходимые затраты во вторник и среду себя оправдают сполна. Желательно не соблазняться рискованными идеями, исходящими от партнеров по бизнесу в четверг. В выходные постарайтесь не думать о работе.

ЛЕВ. Достаточно удачная неделя. Она будет еще лучше, если вы выполнили свои обещания и все сделали в срок. Весьма вероятно, что в среду вы можете получить премию. Однако не спешите ее тратить, отложите на отпуск.

ДЕВА. Финансовое положение стабильно и благополучно. В понедельник и вторник возможны новые денежные поступления. Неделя благоприятно повлияет на ваш авторитет. Смело ищите новых деловых партнеров.

ВЕСЫ. На первую половину недели нежелательно планировать важные финансовые дела и походы в банк. Будьте внимательны, во вторник вы можете допустить серьезную ошибку, которая вам дорого обойдется. В пятницу возможны новые денежные поступления.

СКОРПИОН. Удачными в материальной сфере окажутся любые ваши начинания. Можно ожидать премию и похвалу от начальства. Вы на гребне успеха. В среду удача улыбнется смелым - должны осуществиться самые авантюрные планы.

СТРЕЛЕЦ. Возможно, ваше финансовое положение значительно улучшится. Вам могут вернуть старые долги и поднять зарплату. Важно только не лениться и проявить деловую хватку и профессиональную активность.

КОЗЕРОГ. Будьте честны: ваше финансовое положение не так уж плохо, если не сорить деньгами направо и налево. Рассудительность поможет вам избежать денежных проблем. Просто стоит на этой неделе обходить стороной дорогие магазины и кафе.

ВОДОЛЕЙ. Первая половина недели не сулит вам финансового благополучия, чего, к счастью, совсем не скажешь о второй половине. Начиная со среды, ощущение напряжения в этой сфере исчезнет. У вас появится дополнительный доход.

РЫБЫ. На этой неделе вам придется принимать экстренные меры по реанимации своего бюджета. Непредвиденные затраты могут полностью его истощить. В понедельник и вторник желательно воздержаться от крупных приобретений. В четверг успешно пройдут совещания и переговоры. Проявите энергичность и решительность, но не навязывайте свое мнение.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

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Теги: зодиак  стрелец  лев  овен  рыбы  скорпион  рак  бизнес  водолей  весы  близнецы  гороскоп  козерог  дева  телец 



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