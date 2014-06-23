В китайском Хэйхэ заработала горячая линия для русских туристов

Управление промышленности и торговли китайского города Хэйхэ открыло правозащитную и консультационную телефонную линию на русском языке, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика»:

Прямой номер «219315» доступен круглосуточно. Звонок можно осуществить как с китайской, так и с российской СИМ карты. Код страны и города набирать не нужно.

Консультацию дадут специалисты, владеющие русским языком.

С момента открытия службы по номеру уже позвонили три российских гражданина, которые остались довольны качеством и оперативностью решенных вопросов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.